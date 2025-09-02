Yüz yıllık aynı tat: Kilosu 15 liraya satılıyor

Kavunun kilosunu toptan 15 TL, perakende 25 liradan sattıklarını söyleyen Karakaş, "Geçen seneye göre verimler düşük fakat biz yine mücadeleye devam ediyoruz. Türkiye'nin her ilinden, ilçesinden müşterilerimiz var. Manavı, tezgâhı olan bizi tercih ediyor. Çıkın çıkın gelin, Sultanköy‘ün havasını alın, kavununu alın" ifadelerini kullandı.