Yüz yıllık aynı tat: Kilosu 15 liraya satılıyor
Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'ün bereketli topraklarında yetişen Dalaman cinsi sarı kavundan sonra, yüz yıldır ekilen Hasanbey kara kavununun satışına başlandı.
İpsala ilçesine bağlı Sultanköy'da kavun üreticiliği yapan Tunahan Karakaş, kara kavunların kırımına başladıklarını belirterek, "Hâldeyiz, toptan ve perakende satışlarımız var. Kavunun beyi dediğimiz Hasanbey kavunu dayanıklılığıyla bilinir, içi kırmızı, lüks ve lezzetli bir kavundur" dedi.