"Yüzde 100 yalan söylüyorlar!" Carrey Mulligan'dan ödül itirafı

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan Maestro, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.

Film Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Film gibi dallarda aday gösterildi.



2024 OSCAR ADAYLARI AÇIKLANDI