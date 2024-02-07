"Yüzde 100 yalan söylüyorlar!" Carrey Mulligan'dan ödül itirafı

Maestro filmiyle Oscar Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen İngiliz oyuncu Carey Mulligan, meslektaşları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Yüzde 100 yalan söylüyorlar!" Carrey Mulligan'dan ödül itirafı - 1

Oscar yarışının güçlü adaylarından biri olan Maestro, Amerikalı bestekar Leonard Bernstein'in hayatını ve Felicia Montealegre ile evliliğini konu alıyor. Filmin başrollerinde ise Keskin Nişancı, Limitsiz ve Düzenbaz filmleriyle tanınan Bradley Cooper ile Carey Mulligan yer alıyor.

Film Oscar Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kadın Oyuncu ve En İyi Film gibi dallarda aday gösterildi.

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TÜRKİYE HABERLERİ

"Yüzde 100 yalan söylüyorlar!" Carrey Mulligan'dan ödül itirafı - 2

Filmdeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne aday gösterilen İngiliz oyuncu Carey Mulligan, yaptığı dikkat çekici açıklamalarla gündeme geldi.

The Times'a konuşan oyuncu, ödülleri umursamayan oyunların "yüzde 100 yalan söylediğini" belirtti.

"Yüzde 100 yalan söylüyorlar!" Carrey Mulligan'dan ödül itirafı - 3

"YÜZDE 100 YALAN SÖYLÜYORLAR"

Muhteşem Gatsby, Yetenekli Genç Kadın ve Aşk Dersi gibi yapımlarla tanınan oyuncu 38 yaşındaki Mulligan, aday gösterilmesiyle ilgili "İnanılmaz bir şey. Özellikle meslektaşlarınızın seçmesi inanılmaz. Binlerce oyuncu ödüllerin hiçbir anlamı olmadığını ve filmin önemli olduğunu söylüyor. Yüzde 100 yalan söylüyorlar" dedi.

"Yüzde 100 yalan söylüyorlar!" Carrey Mulligan'dan ödül itirafı - 4

Oyuncu, 2014 yılından beri hiçbir film için seçmelere girmediğini de belirtti.

Oyuncu 2023 BAFTA Ödülleri'nde She Said filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

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