Yüzde 40 arttı: Çiftçilerden rağbet görüyor

Bu sezon Erzurum genelinde 22 bin dekar alanda şeker pancarı ekildiğini belirten Kenger, 3 Ekim'de başlanan pancar sökümünde sonra gelindiğini anlattı.



Kentteki üretimin önemine vurgu yapan Kenger, şunları kaydetti:



"Bu sezon 22 bin dekar alanda 100 bin ton kadar şeker pancarı üretimi bekliyoruz. Tahmini verimimiz, dekar başına 4 ile 4 buçuk ton arasında değişiyor. Erzurum'un yükseltisi ve iklim koşullarından kaynaklı olarak şeker pancarımızın kalitesi ve polar oranı yüksek. Polar dediğimiz şeker oranı 17. Kentimizde en çok Erzurum ve Pasinler ovalarında bulunan Aşkale, Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Pasinler, Köprüköy ve Horasan ilçelerimizde şeker pancarı üretimimiz yapılıyor."



