Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan ve kış aylarında yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla futbol maçı yapıldı.

Haberler - İHA 10.01.2022 - 11:29 | Son Güncelleme : 10.01.2022 - 12:20

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 1

Yüzeyi tamamen buzla kaplı üzerinde futbol müsabakası yapıldı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 2

Çıldır Gölü kış aylarında yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. ile il sınırları içinde yer alan ve 123 kilometrekare alanıyla Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük tatlı su ve Van gölünden sonra ikinci gölü konumunda olan ve yüzeyi tamamen donan Çıldır Gölünde turistler, Eskimo usulü balık tutarak, atlı kızaklarda Çıldır Gölü’nü dolaşarak, drift yaparak tadını çıkarıyorlar.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 3

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ardahanlı gazeteciler ile Ardahanlı İdareciler bu özel günde Çıldır gölü üzerinde futbol müsabakasında karşı karşıya geldi.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 4

Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, müsabaka sonrası yaptığı konuşmada, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle Çıldır gölü üzerinde güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Burada maksat günün anlam ve önemini hem anımsatmak, anlamak hem de günü beraber geçirmekti. Güzel bir etkinlikti, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 5

Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak ise, ’’10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle organize edilen maçı ’nin en büyük buz pisti olan Çıldır Gölü üzerinde yaptık. Bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşları tebrik ediyorum’’ dedi.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 6

"BÖLGENİN TANITIMINI SAĞLIYORUZ"

Serhat Ardahan Derneği Başkanı Deniz Başlı’da, ’’Buradan yaptığımız haberlerle Çıldır gölü başta olmak üzere bu bölgenin tanıtımını sağlıyoruz. 10 Ocak İdareciler ve Gazeteciler günü münasebetiyle bu etkinliği gerçekleştirmeyi planladık. Güzel bir etkinlikti’’ şeklinde konuştu.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 7

Etkinliğe Ardahan Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Kılıç, Çıldır Kaymakamı Fatih Bayrak, Çıldır Belediye Başkanı Yakup Azizoğlu ve Çıldır Gençlik Spor Müdürü Adnan Korkut katıldı.

Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 8
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 9
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 10
Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde futbol oynadılar - 11

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