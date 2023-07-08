Yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı

Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, sanayi sitesindeki bir araç servisinde de kalfa pozisyonunda çalışmaya başladı.

Hatmorioğlu ve ustası, 20 Haziran'da servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken, aküden çıkan kıvılcım parlamaya neden oldu.

O sırada aracın içinde bulunan ve alevler arasında kalan Beyzanur Hatmorioğlu'nun yüzü ve vücudu ciddi derecede yandı.