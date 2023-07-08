Yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı

Antalya’da sanayi sitesinde çalışan lise öğrencisi Beyzanur Hatmorioğlu, yakıt deposu şamandırası değiştirirken aküden çıkan kıvılcımın neden olduğu patlamayla yaralandı. Yüzü ve vücudunun büyük bölümü yanan Hatmorioğlu, saçının sağlam kalan bölümlerini kanser hastaları için bağışladı.

Yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı - 1

Muratpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde elektromekanik alanında eğitim gören Beyzanur Hatmorioğlu, sanayi sitesindeki bir araç servisinde de kalfa pozisyonunda çalışmaya başladı.

Hatmorioğlu ve ustası, 20 Haziran'da servise gelen otomobilin arka koltuğu altındaki yakıt deposunun şamandırasını değiştirirken, aküden çıkan kıvılcım parlamaya neden oldu.

O sırada aracın içinde bulunan ve alevler arasında kalan Beyzanur Hatmorioğlu'nun yüzü ve vücudu ciddi derecede yandı.

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Yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı - 2

Durumun bildirilmesiyle adrese gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyzanur Hatmorioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Hatmorioğlu, müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis soruşturma başlatırken, otomobile de teknik inceleme için el konuldu. Araç servisi yetkilileri, olaya ilişkin açıklama yapmadı.

Yüzü ve vücudu yanan Beyzanur, saçını kanser hastalarına bağışladı - 3

Hatmorioğlu'nun annesi Leyla Kaya, kızının tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Kaya, Beyzanur'un saçının sağlam kalan bölümlerini kestirdiğini, kanser hastalarına peruk yapılması için Kanser Savaşçıları Derneği'ne bağışladığını söyledi.

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