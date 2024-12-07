Yüzündeki tümör yalnızlığa itti: "Yüzüyle dalga geçtiğiniz çocuk şimdi çekinmeden sahneye çıkıyor"
Yüzünde büyük bir tümörle dünyaya gelen Çınar Türker (38) ilkokul ve ortaokulda yaşadığı akran zorbalığı ve yalnızlık nedeniyle içine kapanık bir dönem yaşadı. 18 yaşında gitar çalmaya başlayıp, besteler yapan Türker'in hazırladığı ve yüzündeki değişimi gösteren video, internette 3 günde 2 milyon kişi tarafından izlendi. Çeşitli ameliyatlarla yüzündeki tümörün bir kısmı alınan Türker, "İlk zamanlar üzülüyor, kızıyordum. Şimdiyse çok önemsemiyorum" dedi.
İstanbul'da yaşayan Türker ailesinin iki çocuğundan küçüğü olan Çınar Türker, yüzünün sağ tarafındaki büyük boyutlu lenfanjiyom (tümör) ile dünyaya geldi. İlkokula gittiği dönemde doktorlar tümörün iyi huylu olduğunu belirterek, ameliyat için yaşının uygun olmadığını söyledi.