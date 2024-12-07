Yüzündeki tümör yalnızlığa itti: "Yüzüyle dalga geçtiğiniz çocuk şimdi çekinmeden sahneye çıkıyor"

Böyle bir tepki beklemediğini ve çok şaşırdığını belirten Türker, "Yüzümün net belli olduğu çocukluk fotoğrafım ve klibimle bir video oluşturdum. Paylaştım ve 3-4 günde 2 milyondan fazla kişi izledi. Çok şaşırdım. Gelen mesajlar, yorumlar inanılmazdı. Bu durumumu destekleyenler de oldu. Çocukluğunda benim gibi zorbalığa uğrayan insanlar da vardı aralarında" dedi.