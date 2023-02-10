Yüzyılın felaketi | Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısında son durum

Türkiye, 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı.
7,7 büyüklüğündeki ilk deprem Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana geldi. 7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre derinliğinde oldu.
Yüzyılın felaketi olarak adlandırılan deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.
Depremin 5. gününde 10 ilde toplam can kaybı 17 bin 674'e yükseldi. Yaralı sayısı 72 bin 879, yıkılan bina sayısı ise 6 bin 444 olarak açıklandı.
Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremde şu ana kadar 120 polis ve 32'nin üzerinde jandarma personelinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.
Depremde enkaz altında kalanların sayısına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Depremlerin ardından bölgede 1400'den fazla artçı deprem meydana geldi.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
Bölgede AFAD, PAK, JAK, JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, itfaiye, tahlisiye, MEB, STK'ler ve uluslararası ekiplerin 29 bin 622 arama kurtarma personeli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 479.
AFAD, Emniyet, Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek ekiplerinden görevlendirilen saha personel sayısıyla beraber bölgede görev yapan personel sayısı 120 bin 344'e ulaştı.
Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı toplam 160 hava aracı ile bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 20, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından da 2 olmak üzere bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 22 gemi görevlendirildi.
Depremden yoğun şekilde etkilenen 10 şehre, AFAD, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kızılay tarafından 137 bin 973 çadır ve 1 milyon 507 bin 494 battaniye sevk edildi. 97 bin 973 aile yaşam çadırının da kurulumu tamamlandı.
10 ilde büyük yıkıma yol açan deprem nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ülke genelinde eğitime 20 Şubat'a kadar ara verildiğini açıkladı.
Bakan Özer, ''Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye'de 20 Şubat’a kadar uzatma kararı aldık." açıklamasında bulundu.
Öte yandan Bakan Özer, NTV canlı yayınında deprem bölgesinde bulunan okullarda devam şartının aranmayacağını da açıkladı.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremlerin ardından ikinci bir duyuruya kadar üniversitelerin açılışının askıya alındığını duyurdu.
YÖK'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu bölgeden olup diğer illerdeki yükseköğretim kurumlarımızda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları,
Bu öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının afetten doğrudan etkilenmiş olmaları,
Yükseköğretim kurumlarımızdaki başta öğrencilerimiz olmak üzere akademik ve idari personelimizin arama, kurtarma ve yardım faaliyetlerine katılmaları, dikkate alınarak tüm yükseköğretim kurumlarımızda bahar eğitim ve öğretim döneminin açılışı ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiştir."
Depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da olağanüstü hal (OHAL) kararı aldı. Erdoğan tarafından ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan OHAL kararı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, deprem bölgelerinde 7/24 hizmet veren barınma noktalarını paylaştı. 10 ildeki barınma noktalarında vatandaşlar yiyecek ve içecek ihitayaçlarını ücretsiz olarak karşılayabilecek.
Öte yandan deprem bölgelerinden tahliyeler de sürüyor. Depremin etkili olduğu illerden vatandaşlar İletişim Başkanlığı'nın açıkladığı tahliye noktalarına ulaşarak gitmek istedikleri illere yönlendiriliyor.