'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi

Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde baharat dükkanı işleten Ali Yavuz'u telefonla arayan bir kişi, kendisini zabıta müdürü Ahmet olarak tanıttı.

490 LİRA İSTEDİ Telefondaki kişi Yavuz'a cenazesi olduğunu, geri vermek üzere 490 lira para vermesini istedi.

Dolandırılmak istendiğini anlayan Ali Yavuz, bu kişiyi yakalatmak için parayı vereceğini söyleyerek dükkana çağırdı.

Ancak daha polise haber vermeye fırsat bulamadan, bir kişi dükkana girdi. İçeri giren kişi kendisini zabıta müdürü Ahmet'in gönderdiğini söyleyerek parayı istedi.