'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi

İstanbul Sarıyer'de telefonda kendisini zabıta müdürü olarak tanıtan kişi, esnafı dolandırmaya çalıştı.

NTV Haber - DHA 26.07.2021 - 12:01

'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi - 1
Ferahevler Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi'nde baharat dükkanı işleten Ali Yavuz'u telefonla arayan bir kişi, kendisini zabıta müdürü Ahmet olarak tanıttı.
'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi - 2

490 LİRA İSTEDİ

Telefondaki kişi Yavuz'a cenazesi olduğunu, geri vermek üzere 490 lira para vermesini istedi.
'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi - 3
Dolandırılmak istendiğini anlayan Ali Yavuz, bu kişiyi yakalatmak için parayı vereceğini söyleyerek dükkana çağırdı.
'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi - 4
Ancak daha polise haber vermeye fırsat bulamadan, bir kişi dükkana girdi. İçeri giren kişi kendisini zabıta müdürü Ahmet'in gönderdiğini söyleyerek parayı istedi.
'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi - 5
Ali Yavuz da "İnsanları dolandırmaya utanmıyor musunuz?" diyerek tepki gösterince bu kişi dükkandan kaçtı.
'Zabıta müdürüyüm' diyerek esnafı dolandırmak istedi - 6

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