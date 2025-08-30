Zafer Bayramı mesajları: "30 Ağustos, bir milletin yeniden doğuşudur"

UZUN 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI MESAJLARI

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde verilen bu mücadele, milletimizin birlik ve beraberliğinin en büyük göstergesidir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yılında başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğruna can veren tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyor, milletimizin Zafer Bayramı’nı gururla kutluyorum."



"30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlükten asla vazgeçmeyeceğinin tarih sahnesine yazılmış en büyük kanıtıdır. Milletimizin iradesiyle kazanılan bu büyük zafer, Cumhuriyet’in temellerini atmış, bağımsızlık meşalesini sonsuza dek yakmıştır. Bu anlamlı günde Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum."



"30 Ağustos, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin yeniden dirilişinin ve bağımsızlık yolunda attığı en güçlü adımın sembolüdür. Büyük Zafer’in 103. yılında, aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun."



