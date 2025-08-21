Zafer Haftası hazırlıkları sürüyor: Zafer Haftası tarihleri

Kurtuluş Savaşı’nın doruk noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni anmak üzere her yıl coşkuyla gerçekleştirilen Zafer Haftası (26–30 Ağustos) hazırlıkları ülke genelinde tüm hızıyla devam ediyor. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sona eren bu milli hafıza haftası, hem manevi mirasın yaşatılması hem de toplumsal birlik ruhunun canlı tutulması bakımından büyük önem taşıyor.