Zafer Haftası hazırlıkları sürüyor: Zafer Haftası tarihleri

Kurtuluş Savaşı’nın doruk noktası olan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni anmak üzere her yıl coşkuyla gerçekleştirilen Zafer Haftası (26–30 Ağustos) hazırlıkları ülke genelinde tüm hızıyla devam ediyor. 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sona eren bu milli hafıza haftası, hem manevi mirasın yaşatılması hem de toplumsal birlik ruhunun canlı tutulması bakımından büyük önem taşıyor.

ZAFER HAFTASI TARİHLERİ

Zafer Haftası, 26 Ağustos’ta başlayıp 30 Ağustos Zafer Bayramı ile sona eren bir dizi anı ve etkinliği kapsar.


30 Ağustos, Türk Kurtuluş Savaşı'nın dönüm noktası olarak kabul edilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin kazanıldığı ve ulusal bayram olarak ilan edildiği gündür.

ZAFER HAFTASI ÖNEMİ

26 Ağustos 1922’de Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde başlayan Büyük Taarruz, Türk ordusunun planlı ve kararlı ilerleyişiyle 30 Ağustos’ta kesin bir zaferle sonuçlandı.

30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Meydan Muharebesi, yalnızca bir askeri zafer değil; aynı zamanda milletin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin sembolüdür.

Bu zafer, Anadolu’nun işgalden kurtuluşunu hızlandırmış, Türk milletinin kendi geleceğini tayin etme hakkını perçinlemiş ve Cumhuriyet’in kurulmasına giden yolu açmıştır.

