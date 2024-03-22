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ZAFER PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - ZAFER PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi

ZAFER PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il ZAFER PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için ZAFER PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...

ZAFER PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - ZAFER PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL ZAFER PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Ankara: Hüseyin Bartu Soral
  • Adana: Umut Yanar
  • Antalya: Oğuz Ersöz
  • Aydın: Muharrem Demirbilek
  • Balıkesir: Mutlu Aksoy
  • Bursa: Bayram Kazancı
  • Denizli: Nuri Dalyan
  • Diyarbakır: Mahmut Tatar
  • Erzurum: Fatih Aygün
  • Eskişehir: Oğuz Beki
  • Gaziantep: Mehmet Pamuk
  • Hatay: Ömer Çakır
  • İstanbul: Azmi Karamahmutoğlu
  • İzmir: Naşit Birgüvi
  • Kahramanmaraş: Gökhan Canlı
  • Kayseri: İsmail Tanrıöven
  • Kocaeli: Nermin Tol
  • Konya: Ayhan Milci
  • Malatya: Sıddık Aktaş
  • Manisa: Gökhan Parlak
  • Mardin: Kadir Gökçen
  • Mersin: Emircan Çatıkkaş
  • Muğla: Ünal Yiğit
  • Ordu: Sevinç Başaran
  • Sakarya: Cihan Kolip
  • Samsun: Bozkurt Oğuz Sınar
  • Şanlıurfa: Suphi Kaya
  • Tekirdağ: Fatih Altıntaş
  • Trabzon: Ferhat Tüysüz
  • Van: Mehmet Emin Özbey

TÜRKİYE HABERLERİ

ZAFER PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - ZAFER PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

ZAFER PARTİSİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Adana Aladağ: Ali Şimşek
  • Adana Ceyhan: Emrah Özpolat
  • Adana Çukurova: Yarkın Koçar
  • Adana Feke: Hasan Yılmaz
  • Adana İmamoğlu: Ahmet Dağlaraştı
  • Adana Karaisalı: Akif Serdar Gözüküçük
  • Adana Karataş: Hasan Kahraman Kul
  • Adana Kozan: Gülşah Karaarslan
  • Adana Saimbeyli: Serkan Ay
  • Adana Sarıçam: Ali Develi
  • Adana Seyhan: Hakan Kuşcu
  • Adana Tufanbeyli: Mehmet Gül
  • Adana Yumurtalık: Turgay Özözen
  • Adana Yüreğir: İbrahim Halil Fidancı
  • Adıyaman Merkez: Mehmet Gökçen
  • Afyonkarahisar Merkez: Burkahan İngeç
  • Afyonkarahisar Merkez: Ali Kılınç
  • Afyonkarahisar Başmakçı: Fatih Özdamar
  • Afyonkarahisar Bayat: Mertcan Postalcıoğlu
  • Afyonkarahisar Bolvadin: Aynur Bircan
  • Afyonkarahisar Çay: Mert Eroğlu
  • Afyonkarahisar Çobanlar: İsmail Şanlı
  • Afyonkarahisar Dazkırı: İsa Muhammet Karahan
  • Afyonkarahisar Dinar: Tevfik Demir
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Murathan Çınar
  • Afyonkarahisar Evciler: Abdullah Sönmez
  • Afyonkarahisar Hocalar: Ahmet Cenk Sarıkoç
  • Afyonkarahisar İhsaniye: Engin Gündüz
  • Afyonkarahisar İscehisar: Aslı Dalgıç
  • Afyonkarahisar Kızılören: Gökhan Çakmar
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Ali İngeç
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Hasan Kaplan
  • Afyonkarahisar Sinanpaşa: Halil Çınar
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Sadettin Dalgıç
  • Afyonkarahisar Şuhut: Ali Tokman
  • Ağrı Merkez: Beycan Tanırğan
  • Aksaray Ağaçören: Cuma Vurgun
  • Aksaray Merkez: Nevin Yüce
  • Aksaray Merkez: Süleyman Uz
  • Aksaray Merkez: Osman Çevik
  • Aksaray Merkez: Ramazan Demirtaş
  • Aksaray Merkez: Ayhan Bilen
  • Aksaray Merkez: Ali Koyuncu
  • Aksaray Merkez: Ali Osman Sarıgül
  • Aksaray Merkez: Mehmet Albayrak
  • Aksaray Merkez: Abdurrahman Coşar
  • Aksaray Eskil: Rifat Uz
  • Aksaray Gülağaç: Bahar Yılmaz Uz
  • Aksaray Gülağaç: Nail Dinç
  • Aksaray Gülağaç: Cumhur Doğangül
  • Aksaray Güzelyurt: İbrahim Tiryaki
  • Aksaray Güzelyurt: Yusuf Emre Konukcu
  • Aksaray Güzelyurt: Ahmet Aşılıoğlu
  • Aksaray Ortaköy: İzzet Keskinkılıç
  • Aksaray Sultanhanı: Muhammed Enes Özdemir
  • Amasya Merkez: Murat Köse
  • Ankara Akyurt: Uğur Yırtıcı
  • Ankara Altındağ: Can Güler
  • Ankara Ayaş: Ali Kılınç
  • Ankara Bala: Muharrem Fındıkcı
  • Ankara Beypazarı: Feyyaz Berkan Aşutli
  • Ankara Çankaya: Esmaül Hüsna Aslan
  • Ankara Elmadağ: Kerim Alçıkaya
  • Ankara Etimesgut: Müslim Taşdan
  • Ankara Gölbaşı: Güçlü Emre Özgür
  • Ankara Güdül: Ertuğrul Duygu
  • Ankara Kahramankazan: Emre Yılmaz
  • Ankara Kalecik: Abdullah Göllü
  • Ankara Keçiören: Adem Öztürk
  • Ankara Kızılcahamam: Mustafa Çakır
  • Ankara Mamak: Kezban Yavuz
  • Ankara Nallıhan: Mustafa İpek
  • Ankara Pursaklar: Şerafettin Coşar
  • Ankara Sincan: Caner Gökçe
  • Ankara Şereflikoçhisar: Fahri Tuna
  • Ankara Yenimahalle: Serhad Özdamar
  • Antalya Akseki: Cemil Zıngal
  • Antalya Aksu: Naim Uygun
  • Antalya Alanya: Tahsin Biner
  • Antalya Demre: Sinem Karaca
  • Antalya Döşemealtı: Buğra Han Alpaltaş
  • Antalya Elmalı: Adem Karakaya
  • Antalya Finike: Oğuzhan Genç
  • Antalya Gazipaşa: Osman Ertürk
  • Antalya Gündoğmuş: Sefa İşlek
  • Antalya İbradı: Semra Doğan
  • Antalya Kaş: Ali Can Karakuş
  • Antalya Kemer: Mustafa Behiç Kurtoğlu
  • Antalya Kepez: Burak Çağrı Yılmaz
  • Antalya Konyaaltı: Nazmi Acan
  • Antalya Korkuteli: Derya Günbattı
  • Antalya Kumluca: Hasan Yalçın
  • Antalya Manavgat: Metin Durkaya
  • Antalya Muratpaşa: Hasan Bilen
  • Antalya Serik: Osman Bursa
  • Artvin Arhavi: Kader Kuyumcu
  • Artvin Merkez: Gökhan Aktan
  • Artvin Borçka: Levent Yavuzdemir
  • Artvin Hopa: Fuat Ustabaş
  • Artvin Kemalpaşa: Nilay Okuyan
  • Artvin Murgul: Cihan Uzun
  • Artvin Şavşat: Doğan Can Bilgin
  • Artvin Yusufeli: Ufuk Kaleli
  • Aydın Bozdoğan: Ekrem Erfidan
  • Aydın Buharkent: Alper Çağrı Yalçın
  • Aydın Çine: Baha Cem Zorlu
  • Aydın Didim: Hüseyin Gürkan Kılıç
  • Aydın Efeler: Şafak Ateş
  • Aydın Germencik: Gürkan Yılmazberk
  • Aydın İncirliova: İbrahim Geriş
  • Aydın Karacasu: Müjdat Alptekin
  • Aydın Karpuzlu: Mehmet Özkan
  • Aydın Koçarlı: Sezen Bahçe
  • Aydın Köşk: İsmail Uçar
  • Aydın Kuşadası: Mehmet Ferit Karamercan
  • Aydın Kuyucak: Cemal Murat Kara
  • Aydın Nazilli: Firdes Esmer
  • Aydın Söke: Kemal Kayhan
  • Aydın Sultanhisar: Kubilay Bahçe
  • Aydın Yenipazar: Abdukadir Ulaş Zorlu
  • Balıkesir Altıeylül: Anıl Yılmaz
  • Balıkesir Ayvalık: Neziha Ayaz
  • Balıkesir Bandırma: Ahmet Kılıç
  • Balıkesir Bigadiç: Batuhan Ertürk
  • Balıkesir Burhaniye: Mustafa Orhon
  • Balıkesir Edremit: Gökhan Karataş
  • Balıkesir Erdek: Fatma Nur Şanlı
  • Balıkesir Gömeç: Yusuf Tuğbay Önder
  • Balıkesir Gönen: Sema Demircioğlu
  • Balıkesir İvrindi: Serkan Işıklı
  • Balıkesir Karesi: Gökhan Çoban
  • Balıkesir Kepsut: Dilek Ordu
  • Balıkesir Manyas: Ebru Güleç
  • Balıkesir Marmara: Buğra Töre Pınar
  • Balıkesir Savaştepe: Gül Süpürgen
  • Balıkesir Sındırgı: Haşim Ufuk Çiftçi
  • Balıkesir Susurluk: Erman Toker
  • Bartın Amasra: Ali Yalçın
  • Bartın Merkez: Yusuf Aksoy
  • Bartın Merkez: İsmail Serhat Yaşar
  • Bartın Merkez: Halil İbrahim Özkan
  • Bartın Kurucaşile: Burçin Sucu
  • Bartın Ulus: Doğan Can Hızarcı
  • Bartın Ulus: Berkan Gülbay
  • Bartın Ulus: Ferdi Saka
  • Batman Merkez: Ferhat Sezgin
  • Batman Kozluk: Sıddık Biçer
  • Bayburt Merkez: Hakan Turan
  • Bilecik Merkez: Kemal Bige
  • Bilecik Bozüyük: Selçuk Tokay
  • Bilecik Gölpazarı: Burcu Kütük
  • Bilecik İnhisar: Erdinç Kara
  • Bilecik Osmaneli: Aybüke Yüce
  • Bilecik Pazaryeri: Ahmet Kahraman
  • Bilecik Söğüt: Eren Demirbaş
  • Bilecik Yenipazar: Emre Turgut
  • Bingöl Merkez: Ahmet Uçar
  • Bitlis Merkez: Şeyhmus Özkaplan
  • Bolu Merkez: İlkay Bayrak
  • Bolu Dörtdivan: Şahin Tulgan
  • Bolu Gerede: Furkan Kılıç
  • Bolu Göynük: Erkan Harun Tut
  • Bolu Kıbrıscık: Sefer Akı
  • Bolu Mengen: Özgür Eralp
  • Bolu Mengen: Ümit Yıldırım
  • Bolu Mudurnu: Muhammed Necmi Demirtaş
  • Bolu Yeniçağa: Kubilay Eren Yılmaz
  • Burdur Ağlasun: Ali Dölek
  • Burdur Altınyayla: Abdurrakip Dölek
  • Burdur Bucak: İbrahim Baykal
  • Burdur Merkez: Kemal Karlı
  • Burdur Çavdır: Kadir Çelik
  • Burdur Çeltikçi: Devriş Uçar
  • Burdur Gölhisar: Nurgül Çelik
  • Burdur Karamanlı: Musa Dölek
  • Burdur Kemer: Ahmet Efe Nurel
  • Burdur Tefenni: İbrahim Bayık
  • Burdur Yeşilova: Muhammet Emre Türksoy
  • Bursa Büyükorhan: Feride Şimşek
  • Bursa Gemlik: Nilüfer Toprakçı
  • Bursa Gürsu: Sevinç Muhammed
  • Bursa Harmancık: Oğuzhan Üzü
  • Bursa İnegöl: Çağrı Alperen Avcı
  • Bursa İznik: Fatma Genç
  • Bursa Karacabey: Ramazan Bıdırdı
  • Bursa Keles: Behçet Arı
  • Bursa Kestel: Özer True
  • Bursa Mudanya: Mehmet Levent Sevik
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Emine Güven
  • Bursa Nilüfer: Işıl Esgin
  • Bursa Orhaneli: Muhammed Ufukcan Kaçmaz
  • Bursa Orhangazi: Emrah Yaşar
  • Bursa Osmangazi: İbrahim Tugay Ateş
  • Bursa Yenişehir: Halil Derhan
  • Bursa Yıldırım: Ferit Gürsoy
  • Çanakkale Ayvacık: Zeynep Durmaz
  • Çanakkale Bayramiç: Muharrem Şengül
  • Çanakkale Biga: Göknil Erdoğdu Çakan
  • Çanakkale Bozcaada: Ali Han Ölmez
  • Çanakkale Çan: Emel Arslan
  • Çanakkale Merkez: Bilge Gündüz
  • Çanakkale Merkez: Enver Mehmetoğlu
  • Çanakkale Eceabat: Gökhan Erdoğan
  • Çanakkale Ezine: Burhan Öztürk
  • Çanakkale Gelibolu: Tansu Önem
  • Çanakkale Gökçeada: Elif Yağmur Başaran
  • Çanakkale Lapseki: Mert Aras
  • Çanakkale Yenice: Mehmet Sergen Okçular
  • Çankırı Merkez: Tolga Bulugan
  • Çankırı Eldivan: Emre İzzet Akbulut
  • Çankırı Ilgaz: İsa Koç
  • Çankırı Korgun: Yaşar Karakuş
  • Çankırı Kurşunlu: Batuhan Emre Atamer
  • Çorum Alaca: Hasan Mol
  • Çorum Bayat: Hasan Kiday
  • Çorum Boğazkale: Mustafa Turalı
  • Çorum Merkez: Bedii Onan
  • Çorum İskilip: Ömer Pekmezli
  • Çorum Mecitözü: Umutcan Mercan
  • Çorum Osmancık: Gürkan Taha Fersiz
  • Çorum Sungurlu: Ömer Faruk Kocamanoğlu
  • Çorum Uğurludağ: Alpaslan Deli Balta Göktürk
  • Denizli Acıpayam: Rıfat Arıkan
  • Denizli Babadağ: Mehmet Akif Şığva
  • Denizli Baklan: Onur Aksungur
  • Denizli Bekilli: Murat Kocakafa
  • Denizli Beyağaç: Ahmet Yasin Orhan
  • Denizli Bozkurt: Ahmet Volkan Moran
  • Denizli Buldan: Vehbi Ertürk
  • Denizli Çal: Tuğran Savran
  • Denizli Çameli: Yasin Solak
  • Denizli Çardak: Selahi Arslan
  • Denizli Çivril: Gökhan Karayol
  • Denizli Güney: Serhat Bedir Gidiş
  • Denizli Honaz: Kemran Vezir
  • Denizli Kale: Erdoğan İncedayı
  • Denizli Merkezefendi: Yusuf Eren Çetin
  • Denizli Pamukkale: Osman Tercan
  • Denizli Sarayköy: Fatih Akgören
  • Denizli Serinhisar: İlyas Beytemir
  • Denizli Tavas: Fatih Karcı
  • Diyarbakır Kayapınar: Mehmet Salih Çetinkaya
  • Diyarbakır Sur: Lokman Kılıç
  • Diyarbakır Yenişehir: Timuçin Elvan
  • Düzce Akçakoca: Kamil Kaval
  • Düzce Cumayeri: Yusuf Can Dertli
  • Düzce Çilimli: Hacire Aydemir
  • Düzce Merkez: Semih Vuruş
  • Düzce Merkez: Murat Özen
  • Düzce Merkez: Burak Beşiroğlu
  • Düzce Gölyaka: Aytaç Durdu
  • Düzce Gümüşova: Abdullah Rıdvan Eroğlu
  • Düzce Kaynaşlı: Kadir Kantemür
  • Düzce Yığılca: Faruk Kemal Konca
  • Edirne Merkez: Serkan Konak
  • Edirne Enez: Alperen İlhan
  • Edirne Havsa: Erdem Engin
  • Edirne İpsala: Ufuk Yaka
  • Edirne Keşan: Mustafa Aksu
  • Edirne Lalapaşa: Ferhat Nurhat
  • Edirne Meriç: Engin Belli
  • Edirne Süloğlu: Abdullah Onur Turan
  • Edirne Uzunköprü: Hamdi Yılmaz
  • Elazığ Ağın: Mine Savaş
  • Elazığ Arıcak: Volkan Gökmen
  • Elazığ Baskil: Fatih Çapan
  • Elazığ Merkez: Muhammed Onur Omrak
  • Elazığ Merkez: Ahmet Gürgözeler
  • Elazığ Merkez: Gülay Yıldırım
  • Elazığ Keban: Mustafa Doğan
  • Elazığ Kovancılar: Mustafa Yıldırım
  • Elazığ Maden: Muhammet Özdemir
  • Elazığ Palu: Furkan Sağman
  • Elazığ Sivrice: Ahmet Demir
  • Erzincan Merkez: Cengiz Türk
  • Erzincan Kemah: Gökçe Can
  • Erzurum Aşkale: Yakup Fırat
  • Erzurum Aziziye: Serhat Barbaros
  • Erzurum Horasan: Zeynep Uzun
  • Erzurum İspir: Taha Güneş
  • Erzurum Köprüköy: Cengizhan Arslantürk
  • Erzurum Narman: Doğukan Özsoy
  • Erzurum Oltu: Abdullah Emre Azim
  • Erzurum Palandöken: Abdulhamit Uzun
  • Erzurum Pasinler: Muhammed Akbey
  • Erzurum Tortum: Serdar Köksal
  • Erzurum Yakutiye: Kasım Çelebi
  • Eskişehir Alpu: İlker Yiğit Çetin
  • Eskişehir Beylikova: Hüseyin Tosun
  • Eskişehir Çifteler: Burak Gündüz
  • Eskişehir Günyüzü: Hasan Aktaş
  • Eskişehir Han: İbrahim Yıldıran
  • Eskişehir İnönü: Murat Uluarabacı
  • Eskişehir Mahmudiye: Murat Koçak
  • Eskişehir Mihalgazi: Uğur Bahar
  • Eskişehir Mihalıççık: Halil Göbekli
  • Eskişehir Odunpazarı: Selim Doruk
  • Eskişehir Sarıcakaya: Uğur Ünsal
  • Eskişehir Seyitgazi: Selim Arslangiray
  • Eskişehir Sivrihisar: Mutlu Tekin
  • Eskişehir Tepebaşı: Dilek Bayraç
  • Gaziantep Araban: Rabia Seçkin
  • Gaziantep İslahiye: Mustafa Öztürk
  • Gaziantep Karkamış: Nilgün Balcı
  • Gaziantep Nizip: Şahmeran Şeker
  • Gaziantep Nurdağı: Yağmur Albayram
  • Gaziantep Oğuzeli: Mehmet Çapkur
  • Gaziantep Şahinbey: Mikail Yıldız
  • Gaziantep Şehitkamil: Erman Ebçem
  • Gaziantep Yavuzeli: Ramazan Burak Ateş
  • Giresun Espiye: Halil Sofu
  • Giresun Eynesil: Mustafa Pekdemir
  • Giresun Merkez: Bedrettin Özdemir
  • Giresun Görele: Uğur Şahin
  • Giresun Güce: Mustafa Soytürk
  • Giresun Keşap: Emel Özdemir
  • Giresun Piraziz: Alper Abanuz
  • Giresun Tirebolu: Adil Patanoğlu
  • Giresun Yağlıdere: Mahmut Dizdaroğlu
  • Gümüşhane Merkez: Göktuğ Gürler
  • Gümüşhane Kelkit: Furkan Tok
  • Hakkari Çukurca: Mesut Turan
  • Hakkari Derecik: Tulin Yüksel
  • Hakkari Merkez: Melis Yıldız Akın
  • Hatay Altınözü: Osman Yılmaz
  • Hatay Antakya: Cemil Akkoçak
  • Hatay Arsuz: Mehmet Burak Gürbüz
  • Hatay Belen: Muhittin Tamer Özdemir
  • Hatay Dörtyol: Kazım Yalçın
  • Hatay Erzin: Mehmet Kavallı
  • Hatay Hassa: Talip Aşık
  • Hatay İskenderun: Cengiz Kırgın
  • Hatay Kırıkhan: Serhan Yıldırımhan
  • Hatay Payas: Abdullah Kadayıf
  • Hatay Reyhanlı: Salih Savaşlı
  • Hatay Samandağ: Suphi Yıldız
  • Hatay Yayladağı: Oğuz Emre Gökal
  • Isparta Aksu: Berat Doğan
  • Isparta Atabey: Hayriye Yıldız
  • Isparta Eğirdir: Ercan Yılmaz
  • Isparta Gelendost: Hüseyin Yalçın
  • Isparta Gönen: Hüseyin Yener
  • Isparta Merkez: Gökmen Hakkı Gökmenoğlu
  • Isparta Keçiborlu: Salim Özmen
  • Isparta Senirkent: Gökhan Erinkarlı
  • Isparta Sütçüler: Muhterem Arslan
  • Isparta Şarkikaraağaç: Tamer Yalçın
  • Isparta Yalvaç: Süleyman Yalvaç
  • Isparta Yenişarbademli: Serkan Sezgin
  • İstanbul Adalar: Hüseyin Avni Borluk
  • İstanbul Arnavutköy: Semih Ersöz
  • İstanbul Ataşehir: Hüsamettin Balta
  • İstanbul Avcılar: Umut Basmacı
  • İstanbul Bağcılar: Ramazan Barışkan
  • İstanbul Bahçelievler: Ulaş Öztürk
  • İstanbul Bakırköy: Türker Tolga Topaloğlu
  • İstanbul Başakşehir: Eğeulaş Akbulut
  • İstanbul Bayrampaşa: Tarkan Güler
  • İstanbul Beşiktaş: Alp İlter Süme
  • İstanbul Beykoz: Bozkurt Atakan Atlı
  • İstanbul Beylikdüzü: Özcan Aksu
  • İstanbul Beyoğlu: Selim Aydın Gümüşdal
  • İstanbul Büyükçekmece: Yaşar Öztürk
  • İstanbul Çatalca: Muzaffer Karışık
  • İstanbul Çekmeköy: Haşim Yalçın
  • İstanbul Esenler: Vehbi Şükranlı
  • İstanbul Esenyurt: Emin Taşkan
  • İstanbul Eyüpsultan: Bora Göktepe
  • İstanbul Fatih: Hande Karacasu
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Erhan Şen
  • İstanbul Güngören: Alican Yılmaz
  • İstanbul Kadıköy: Tuğrul Kihtir
  • İstanbul Kağıthane: Kubilay Dağlar
  • İstanbul Kartal: Kemal Alper Ürünker
  • İstanbul Küçükçekmece: Emre Met
  • İstanbul Maltepe: Sibel Zeren
  • İstanbul Pendik: Kürşat Dağ
  • İstanbul Sancaktepe: Mehmet Akif Cenkci
  • İstanbul Sarıyer: Seyhan Kaya
  • İstanbul Silivri: Murat Demirkol
  • İstanbul Sultanbeyli: Neşe Yalçın
  • İstanbul Sultangazi: Arzu Durak
  • İstanbul Şile: Uğur Yenisu
  • İstanbul Şişli: Mert Karacula
  • İstanbul Tuzla: Akın Gürkan
  • İstanbul Ümraniye: Jülide Sarıkaya Kurdoğlu
  • İstanbul Üsküdar: Nursel Çelikok
  • İstanbul Zeytinburnu: Aydemir Alıçlar
  • İzmir Aliağa: Erdinç Tahtacı
  • İzmir Balçova: Orhun Benlican
  • İzmir Bayındır: Cemil Aras
  • İzmir Bayraklı: Fatih Aydemir
  • İzmir Bergama: Uğur Paçalı
  • İzmir Beydağ: Erkan Öztürk
  • İzmir Bornova: Belgin Çiçeksever
  • İzmir Buca: Mustafa Dinçer
  • İzmir Çeşme: Can Yaman
  • İzmir Çiğli: Selahattin Erniş
  • İzmir Dikili: Sedat Batu
  • İzmir Foça: Yasin Kaya
  • İzmir Gaziemir: Sema Ayatar
  • İzmir Güzelbahçe: Senem Öcal
  • İzmir Karabağlar: Sedat Üzen
  • İzmir Karaburun: Melih Tuncer Yoldaş
  • İzmir Karşıyaka: Cengiz Gökbayrak
  • İzmir Kemalpaşa: Ömer Başkapan
  • İzmir Kınık: Kadir Boyalıcı
  • İzmir Kiraz: Şehmuz Kızılkaya
  • İzmir Konak: Süleyman Şenol
  • İzmir Menderes: Cenk Cem Şahin
  • İzmir Menemen: Gökhan Taş
  • İzmir Narlıdere: Batuhan Barut
  • İzmir Ödemiş: Mehmet Dağlı
  • İzmir Seferihisar: İnci Paksoy
  • İzmir Selçuk: Serkan Esen
  • İzmir Tire: Turhan Güraksın
  • İzmir Torbalı: Emine Göçay
  • İzmir Urla: F. Belma Camcı
  • Kahramanmaraş Afşin: Çağatay Yurtsever
  • Kahramanmaraş Andırın: Nazir Çuhadar
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Yahya Kemal Akkurt
  • Kahramanmaraş Elbistan: Hatice Kahraman
  • Kahramanmaraş Göksun: Sümeyye Nur Mahide Gökbilgin
  • Kahramanmaraş Nurhak: Mehmet Akçiçek
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Kamber Harmankaya
  • Kahramanmaraş Pazarcık: Cengiz Gökçam
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Süleyman Ada Doğan
  • Karabük Merkez: Ali Ayhan Şensoy
  • Karabük Safranbolu: Zafer Dikmen
  • Karaman Ayrancı: Şerafettin Şahin
  • Karaman Başyayla: Yasin Alper Kaymakcı
  • Karaman Ermenek: Abdullah Başar
  • Karaman Merkez: Metin İçel
  • Karaman Merkez: Sefa Dalkıran
  • Karaman Kazımkarabekir: Mustafa Eser
  • Kars Selim: Turgut Ateş
  • Kastamonu Abana: Serdar Can Türkmen
  • Kastamonu Ağlı: Mert Kağan Çam
  • Kastamonu Araç: Murat Korkmaz
  • Kastamonu Cide: Erhan Bağlan
  • Kastamonu Çatalzeytin: Derya Karakuş
  • Kastamonu Daday: Mustafa Kemal Yapan
  • Kastamonu İhsangazi: Salim Akdelioğlu
  • Kastamonu İnebolu: Servet Ese
  • Kastamonu Merkez: Mustafa Bostancı
  • Kastamonu Küre: Ünsal Bıyıklı
  • Kastamonu Pınarbaşı: Mehmet Yılmaz
  • Kastamonu Seydiler: Mehmet Emin Simsar
  • Kastamonu Taşköprü: Osman Oğuzhan Arslanoğlu
  • Kastamonu Tosya: Hilal Ağa
  • Kayseri Akkışla: Erkan Çelik
  • Kayseri Bünyan: Mavuş Yalçın
  • Kayseri Develi: Doğan Balak
  • Kayseri Felahiye: İhsan Lale
  • Kayseri Hacılar: İbrahim Boya
  • Kayseri İncesu: Ali Gültekin
  • Kayseri Kocasinan: Ayşe Coşkun
  • Kayseri Melikgazi: Ahmet Erol
  • Kayseri Özvatan: Mesut Karayurt
  • Kayseri Pınarbaşı: Mustafa Can Özden
  • Kayseri Sarıoğlan: Erdem Gökdemir
  • Kayseri Sarız: Tolga Daşkın
  • Kayseri Talas: Abdullah Dökmeci
  • Kayseri Tomarza: Aysel Çimen
  • Kayseri Yahyalı: Tayfur Özçınar
  • Kayseri Yeşilhisar: Bekir Elkatmış
  • Kırıkkale Bahşili: Mert Meriç Özmen
  • Kırıkkale Balışeyh: Mustafa Baştuğ
  • Kırıkkale Çelebi: Metin Yaylıcı
  • Kırıkkale Delice: Mert Kunduz
  • Kırıkkale Karakeçili: Muhammed Hilmi Karaca
  • Kırıkkale Keskin: Harun Erkeç
  • Kırıkkale Merkez: Emin Erkeç
  • Kırıkkale Sulakyurt: Ahmet Üçer
  • Kırıkkale Yahşihan: Arif Canbuldu
  • Kırklareli Babaeski: Alpaslan Akın
  • Kırklareli Demirköy: Kubilay Yarbaş
  • Kırklareli Merkez: Özer Akyol
  • Kırklareli Kofçaz: Rahmi Güney
  • Kırklareli Lüleburgaz: Neşe Dilaver
  • Kırklareli Pehlivanköy: Uğur Elçioğlu
  • Kırklareli Pınarhisar: Ali Cenap Yarbaş
  • Kırklareli Vize: İpek Ayça Ünsal
  • Kırklareli Vize: Kadir Ayan
  • Kırşehir Akçakent: Tuğba Vildan Yılmaz
  • Kırşehir Merkez: Muharrem Köysüren
  • Kilis Elbeyli: Mehmet Ali Uçmak
  • Kilis Merkez: Mehmet Emin Ertuğrul
  • Kilis Musabeyli: Ali Bayram
  • Kilis Polateli: Hayri Özdemir
  • Kocaeli Başiskele: Alper Gülebaş
  • Kocaeli Çayırova: Hacı Filik
  • Kocaeli Darıca: Özgür Kaleözü
  • Kocaeli Derince: Selman Gürpınar
  • Kocaeli Dilovası: Hacı Kadir
  • Kocaeli Gebze: Koray Topçu
  • Kocaeli Gölcük: Abdullah Serdar Önür
  • Kocaeli İzmit: Recep Yazıcı
  • Kocaeli Kandıra: Tugay Kazak
  • Kocaeli Karamürsel: İdris Kılıçaslan
  • Kocaeli Kartepe: Süleyman Erdem
  • Kocaeli Körfez: Abdulkadir Erbağcı
  • Konya Ahırlı: Erdal Kırlı
  • Konya Akören: Mustafa Akın
  • Konya Akşehir: Nurcan Taşcı
  • Konya Altınekin: Hakan Oğuz
  • Konya Beyşehir: Mustafa Karakaya
  • Konya Bozkır: Abdullah Ay
  • Konya Cihanbeyli: Tevfik Erdoğan
  • Konya Çeltik: Üveys Can Can
  • Konya Çumra: Aysen Bekdik
  • Konya Derbent: Fatih Erdemir
  • Konya Derebucak: Alperen Hatemoğlu
  • Konya Doğanhisar: Mehmet Eymen Erdoğan
  • Konya Emirgazi: Alptigin Türkeş Altunışık
  • Konya Ereğli: Ömer Özdemir
  • Konya Güneysınır: Ümit Can Demirci
  • Konya Hadim: Ahmet Onur Tekin
  • Konya Halkapınar: Hasan Başlamişli
  • Konya Hüyük: Mustafa Yıldız
  • Konya Ilgın: Savaş Turan
  • Konya Kadınhanı: Mehmet Demirel
  • Konya Karapınar: Sözge Özbek
  • Konya Karatay: Muhsin Civcik
  • Konya Kulu: Şahin Günkaya
  • Konya Meram: Emine Binnur Bulgan
  • Konya Sarayönü: Güllale Köz
  • Konya Selçuklu: Ahmet Dikici
  • Konya Seydişehir: Gonca Akgüngör
  • Konya Taşkent: Hürkan Bayram
  • Konya Tuzlukçu: Furkan Duran
  • Konya Yalıhüyük: Furkan Temiz
  • Konya Yunak: Ali Osman Bulgur
  • Kütahya Altıntaş: Mustafa Kemal Akbunar
  • Kütahya Aslanapa: Bekir Akbunar
  • Kütahya Çavdarhisar: Bekir Sarı
  • Kütahya Domaniç: Mustafa Koçlar
  • Kütahya Dumlupınar: Semih Aşan
  • Kütahya Emet: Muhammed Ali Oğuz Öz
  • Kütahya Gediz: Emre Tülüoğlu
  • Kütahya Hisarcık: Elif Melek Aktaş
  • Kütahya Merkez: Sinan Aşan
  • Kütahya Pazarlar: Arif Pamuk
  • Kütahya Simav: İsmail Doğan
  • Kütahya Tavşanlı: Mustafa Kemal Topal
  • Malatya Arguvan: Aslı Kesmen
  • Malatya Battalgazi: Bekir Sıtkı Sarıbeyoğlu
  • Malatya Yazıhan: İsmail Sarıbaş
  • Malatya Yeşilyurt: Turgut Şahin
  • Manisa Ahmetli: Burak Cankurt
  • Manisa Akhisar: Alican Lopoğlu
  • Manisa Alaşehir: Mehmet Zakir Göksever
  • Manisa Kırkağaç: Hasan Mert Mete
  • Manisa Kula: Tümen Aydın
  • Manisa Salihli: Mehmet Anıl Korkmaz
  • Manisa Saruhanlı: Alperen Terzioğlu
  • Manisa Soma: Tansel Güneş
  • Manisa Şehzadeler: Görkem Parlak
  • Manisa Turgutlu: Mehmet Demirlek
  • Manisa Yunusemre: Osman Kılıç
  • Mardin Artuklu: Gökhan Pekiz
  • Mersin Akdeniz: Mehmet Özkaner
  • Mersin Anamur: Çağlar Köksel
  • Mersin Aydıncık: Özgün Ölekli
  • Mersin Çamlıyayla: Ömer Söker
  • Mersin Erdemli: Durmuş Doydu
  • Mersin Gülnar: Tarık Berçem
  • Mersin Mezitli: Ali Özgür Kibritcioğlu
  • Mersin Silifke: Zeynel Diniz
  • Mersin Tarsus: Ziya Batın Şener
  • Mersin Toroslar: Ziya Özmen
  • Mersin Yenişehir: Barış Emengen
  • Muğla Bodrum: Nihal Esin Gürsoy
  • Muğla Dalaman: Bahadır Bakırcı
  • Muğla Datça: Aydın Fıçıcıoğlu
  • Muğla Fethiye: Müjgan Dikmen
  • Muğla Kavaklıdere: Serap Kaya
  • Muğla Köyceğiz: Erkan Boz
  • Muğla Marmaris: Deniz Çelik
  • Muğla Menteşe: Tan Bilginer
  • Muğla Milas: Suat Yaşar
  • Muğla Ortaca: Ahmet Çömen
  • Muğla Seydikemer: Abdulkadir Yıldız
  • Muğla Ula: Alper Seben
  • Muğla Yatağan: Hakan Altunkum
  • Muş Merkez: Mehmet Beşir Kara
  • Nevşehir Acıgöl: Zekerya Bilada
  • Nevşehir Avanos: Muhammed Yardımcı
  • Nevşehir Derinkuyu: Buğra Bilgin
  • Nevşehir Gülşehir: Baran Koyuncu
  • Nevşehir Hacıbektaş: Hasan Burak Yağcı
  • Nevşehir Kozaklı: Adil Sayın
  • Nevşehir Merkez: Burak Aşıkoğlu
  • Nevşehir Ürgüp: Mustafa Abidin Ay
  • Niğde Altunhisar: Ayşe Soyer
  • Niğde Bor: Celalettin Çalışkan
  • Niğde Çamardı: Bilal Soyer
  • Niğde Çiftlik: Doğan Sungur
  • Niğde Merkez: Aziz Doğan
  • Niğde Ulukışla: Fatih Koyuncu
  • Ordu Altınordu: Yener Turan
  • Ordu Çatalpınar: Özgür Şenyurt
  • Ordu Fatsa: Cem Aslantaş
  • Ordu Gülyalı: Levent Şaban Başkaya
  • Ordu Kabadüz: Olgun Poyraz
  • Ordu Perşembe: Bahar Yılmaz
  • Ordu Ulubey: Mehmet Kahraman
  • Ordu Ünye: Avşin Kaşık
  • Osmaniye Bahçe: Saadet Orkun Kara
  • Osmaniye Kadirli: Kürşat Akbıyık
  • Osmaniye Merkez: Ahmet Atakan Ertuğ
  • Osmaniye Sumbas: Hüseyin Avni Hacıkasımoğlu
  • Osmaniye Toprakkale: Meryem Seyrek
  • Rize Ardeşen: Hakkı Kulaber
  • Rize Çayeli: Zahide Bostan
  • Rize Çayeli: Baybars Doruk Yazıcı
  • Rize Derepazarı: Mahmut Sevinç
  • Rize Fındıklı: Oğuz Pala
  • Rize Güneysu: Muharrem Aydin
  • Rize Pazar: Fahrettin Can Gürel
  • Rize Merkez: Gökhan Akyıldız
  • Rize Merkez: Furkan Sandıkçı
  • Sakarya Adapazarı: Burcu Künteci Özkul
  • Sakarya Akyazı: Turgay Kağan Ayvaz
  • Sakarya Arifiye: Ahmet Günal
  • Sakarya Erenler: Meltem İnceyer
  • Sakarya Ferizli: Ayfer Aydın
  • Sakarya Geyve: Oğuz Mayatun
  • Sakarya Hendek: İsmail Beyazkoç
  • Sakarya Karapürçek: Furkan Yayla
  • Sakarya Karasu: Kerem Çiftçi
  • Sakarya Kaynarca: Aykut Akman
  • Sakarya Kocaali: Emrah Altıok
  • Sakarya Pamukova: Emre Kaşık
  • Sakarya Sapanca: Halit Müftüoğlu
  • Sakarya Söğütlü: Bahadır Yetim
  • Sakarya Taraklı: Eyüp Güzel
  • Samsun Alaçam: Alperen Çıra
  • Samsun Asarcık: Zafer Göğne
  • Samsun Atakum: Tugay Başsan
  • Samsun Ayvacık: Eser Kılıç
  • Samsun Bafra: Selma Ersin Siper
  • Samsun Canik: Mitat Oytun
  • Samsun Çarşamba: Mehmet Çolak
  • Samsun Havza: Furkan Danışmaz
  • Samsun İlkadım: Göknur Göğne
  • Samsun Kavak: Efecan Öztürk
  • Samsun Ladik: Ahmet Devlethan
  • Samsun Tekkeköy: Umit Kılıç
  • Samsun Terme: Ergin Güllükaya
  • Samsun Yakakent: Ali Dilsiz
  • Siirt Merkez: Enes Balaman
  • Sinop Merkez: Sinan Korkut
  • Sivas Merkez: Umut Üredi
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Mahmut Çelik
  • Şanlıurfa Haliliye: Mehmet Kaya
  • Şanlıurfa Karaköprü: Remzi Aslan
  • Şırnak Beytüşşebap: Elif Eylül Tatar
  • Şırnak Cizre: Abdulcebbar Uçar
  • Şırnak Güçlükonak: Şerif Özkaplan
  • Şırnak İdil: Mehmet Emin Tatar
  • Şırnak Silopi: Beyza Tatar
  • Şırnak Silopi: Mehmet Tatar
  • Şırnak Uludere: Pınar Özkaplan
  • Tekirdağ Çerkezköy: Hüseyin Duruş
  • Tekirdağ Çorlu: Naim Söylemezoğlu
  • Tekirdağ Ergene: Mahmut Göktekin
  • Tekirdağ Hayrabolu: Mustafa Kurtulan
  • Tekirdağ Kapaklı: Kürşat Kağan Demirel
  • Tekirdağ Malkara: Timuçin Güven
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Hazal Yaka
  • Tekirdağ Muratlı: Berkant Çelik
  • Tekirdağ Saray: Ahmet Muhammet Çabuk
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Ceren Bilir
  • Tekirdağ Şarköy: Tanya Mihrinaz Ünkaya
  • Trabzon Akçaabat: İhsan Karlıdağ
  • Trabzon Araklı: Yiğithan Çift
  • Trabzon Arsin: Emre Örnek
  • Trabzon Beşikdüzü: Kadir Uludüz
  • Trabzon Çaykara: Buğra İkinci
  • Trabzon Dernekpazarı: Ali Göktan Mutlu
  • Trabzon Düzköy: Bayhan Aydin
  • Trabzon Hayrat: Fatih Sarıyılmaz
  • Trabzon Ortahisar: Sinem Demirgöz
  • Trabzon Sürmene: Gökdeniz Temel Yılmaz
  • Trabzon Şalpazarı: Bumin Kaan Soylu
  • Trabzon Tonya: Abdul Samet Tüysüz
  • Trabzon Vakfıkebir: Ayhan Kayhan
  • Tunceli Merkez: Kenan Ahmet Tayşun
  • Uşak Banaz: Harun Kara
  • Uşak Eşme: Osman Canbulat
  • Uşak Karahallı: Hasan Utku Yılmaz
  • Uşak Sivaslı: Nevzat Demiratan
  • Uşak Ulubey: Hidayet Korkmaz
  • Uşak Merkez: Furkan Kaya
  • Van Çatak: Rahime Cansu Çelik
  • Van Edremit: Alper Karakoyunlu
  • Van Erciş: Kürşat Türkata
  • Van Gevaş: Tuğra Öğün
  • Van Gürpınar: Fatih Korkmaz
  • Van İpekyolu: Ahmet Efkan Filiz
  • Van Özalp: Hadice Atbinici
  • Van Saray: Cevriye Yavuz Doğan
  • Van Tuşba: Asena Gökçe Benk
  • Yalova Altınova: Boler Arslan
  • Yalova Armutlu: Samet Baş
  • Yalova Çınarcık: Esra Kösedağ
  • Yalova Çiftlikköy: Ersin Doğan
  • Yalova Termal: Kemal Yiğit Gökçek
  • Yalova Merkez: Mevlüt Yıldırım
  • Yozgat Boğazlıyan: Deniz Altıntaş
  • Yozgat Merkez: Mustafa Kemal Masarifoğlu
  • Zonguldak Alaplı: Ayberk Köymen
  • Zonguldak Çaycuma: Barış Esen
  • Zonguldak Devrek: Şafak İnanç
  • Zonguldak Ereğli: Mahmut Gürsoy
  • Zonguldak Gökçebey: Süleyman Kürşat Akduman
  • Zonguldak Kilimli: Mehmet Ali Köymen
  • Zonguldak Kozlu: Kerem Kazan
  • Zonguldak Merkez: Nilgün Sadıkoğlu Danışman
ZAFER PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - ZAFER PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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