ZAFER PARTİSİ Belediye Başkan Adayları 2024 - ZAFER PARTİSİ Belediye Başkanı Aday Listesi
ZAFER PARTİSİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il ZAFER PARTİSİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için ZAFER PARTİSİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL ZAFER PARTİSİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Ankara: Hüseyin Bartu Soral
- Adana: Umut Yanar
- Antalya: Oğuz Ersöz
- Aydın: Muharrem Demirbilek
- Balıkesir: Mutlu Aksoy
- Bursa: Bayram Kazancı
- Denizli: Nuri Dalyan
- Diyarbakır: Mahmut Tatar
- Erzurum: Fatih Aygün
- Eskişehir: Oğuz Beki
- Gaziantep: Mehmet Pamuk
- Hatay: Ömer Çakır
- İstanbul: Azmi Karamahmutoğlu
- İzmir: Naşit Birgüvi
- Kahramanmaraş: Gökhan Canlı
- Kayseri: İsmail Tanrıöven
- Kocaeli: Nermin Tol
- Konya: Ayhan Milci
- Malatya: Sıddık Aktaş
- Manisa: Gökhan Parlak
- Mardin: Kadir Gökçen
- Mersin: Emircan Çatıkkaş
- Muğla: Ünal Yiğit
- Ordu: Sevinç Başaran
- Sakarya: Cihan Kolip
- Samsun: Bozkurt Oğuz Sınar
- Şanlıurfa: Suphi Kaya
- Tekirdağ: Fatih Altıntaş
- Trabzon: Ferhat Tüysüz
- Van: Mehmet Emin Özbey