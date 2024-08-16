Zam sonra köprü ücretlerinde güncel rakam: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücreti ne kadar?
Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. Güncelleme ile birlikte 5 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ücretleri zamlandı. Peki, zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?
Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir." denildi.