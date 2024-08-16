Zam sonra köprü ücretlerinde güncel rakam: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü ücreti ne kadar?

Köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 15 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere güncelleme yapıldı. Güncelleme ile birlikte 5 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü ücretleri zamlandı. Peki, zam sonrası 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu?

Zam sonra köprü ücretlerinde güncel rakam: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü ücreti ne kadar? - 1

Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir." denildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zam sonra köprü ücretlerinde güncel rakam: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü ücreti ne kadar? - 2

ZAM SONRASI YENİ ÜCRETLER NE KADAR OLDU?

Zam kararı sonrası, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 24 liradan, 33 liraya, motosikletler için ise 10 liradan 14 liraya yükseldi.


Zam sonra köprü ücretlerinde güncel rakam: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü ücreti ne kadar? - 3

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücreti ise 49 liradan 70 liraya çıktı.

Çanakkale Köprüsü'nde otomobiller için geçiş ücreti 419 liradan, 585 liraya, Osmangazi Köprüsü'nde ise 399 liradan 555 liraya yükseltildi.


Zam sonra köprü ücretlerinde güncel rakam: 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet (FSM), Osmangazi, Yavuz Sultan S​elim Köprüsü ücreti ne kadar? - 4

İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu otomobiller için 187 TL oldu.

İstanbul-İzmir otobanı ücreti Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil otomobiller için 1370 TL oldu.

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