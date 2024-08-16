Karayolları Genel Müdürlüğü otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada; "KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, 16 Ağustos 2024 Cuma günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. İlgili bilgilere http://kgm.gov.tr adresinden ulaşılabilir." denildi.