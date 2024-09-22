Zaman içinde unutulmuştu ama yeniden yetiştiriliyor! Üretimi ve toplaması zahmetli
Edirne'de özellikle Osmanlı döneminde üretimi yapılan ve zamanla unutulan badem, son yıllarda devlet desteği ile üreticiler için gelir getirici ve alternatif ürün olarak yeniden yetiştirilmeye başlandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın alternatif ürün oluşturmaları için orman köylülerine yönelik başlattığı gelir getirici türde ağaçlandırma ile Edirne'de badem üretimi yeniden yaygınlaştı. Gelir getirici ağaçlandırma ile yaygınlaşan bademde hasat mesaisi başladı. Üreticilerin bazıları geleneksel yöntemle bazıları ise teknolojik yöntemlerle hasat yapıyor.