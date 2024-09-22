Zaman içinde unutulmuştu ama yeniden yetiştiriliyor! Üretimi ve toplaması zahmetli

Yaklaşık 10 yıl önce orman bakanlığı tarafından bir proje başlatıldığını hatırlatan Lalapaşa Ziraat Odası Başkanı Taner Öztürk, yüzde 80'i hibeli, yüzde 20'si çiftçiler tarafından karşılanan projenin ilgi gördüğünü ve çiftçilere alternatif gelir kapısı olduğunu aktardı.

Proje çerçevesinde 15 aile bir araya gelerek arazinin işçiliğini yaptıklarını ve ağaç sayısına böldüklerini söyleyen Öztürk, Tarım Bakanlığı'nın yeni sisteme geçmesiyle birlikte bu projenin daha düzenli şekilde işleyeceğini tahmin ettiklerini belirtti.



ZAMAN İÇİNDE KAYBOLMUŞ BİR ÜRÜN"



Bademin Edirne'nin zaman içerisinde kaybolmuş bir ürünü olduğunu söyleyen Öztürk, "Çiftçinin alternatif ürün geliştirmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Çiftçi bir ürün yerine 5-6 ürün ekerse ortalama gelirine de katkı sağlar. Her ürünün hikayesi farklı oluyor. Bu sene ürün yapan seneye ürün yapmayabiliyor. Alternatif ürün sağlanır ve kar edilirse istikrarı sağlamış ve köyden göçü engellemiş oluruz. Bademler iyi kar bırakıyor. Bu yıl verim de iyi. Bu yıl çok aşırı sıcaklar oldu ama badem iklim değişikliğinden fazla etkilenmiyor" ifadelerine yer verdi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Çömlekköy Muhtarı ve üretici Caner Yankaya, Badem hasadına başladıklarını ve geçen yıla göre bu yıl verimin biraz daha iyi olduğunu söyledi.