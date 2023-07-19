Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş zammında son durum

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak. İşte, emekli maaşı ödemelerinde son durum...