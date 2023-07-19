Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş zammında son durum

Temmuz ayı ile birlikte emekli ve memur maaş zamları gündemde önemli bir yer tutuyor. Son olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen kanun teklifine eklenen emekli aylığının enflasyon farkı ile birlikte toplam yüzde 25 oranında artırılmasına ilişkin madde kabul edilmişti. Tüm gözler zamlı emekli maaş ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihte. Peki, zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş zammında son durum - 1

Emekli maaşlarına yüzde 25 zam öngören torba kanun teklifindeki 18. madde değişiklik yapılmadan Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre SSK, Bağ-Kur emeklileri yılın ikinci yarısında maaşlarını yüzde 19.77 oranında zamlı alacaklardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşlarında da ek olarak iyileştirme yapılacağını açıkladı. Emeklilere uygulanacak refah payı Meclis’te görüşülen torba yasaya dahil edildi. Buna göre SSK ve Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri yüzde 25 zam alacak. Ancak en düşük emekli aylığında artış yapılmayacak. İşte, emekli maaşı ödemelerinde son durum...

TÜRKİYE HABERLERİ

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş zammında son durum - 2

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Temmuz ayındaki yüzde 25’lik zam kök maaşlara uygulanacak.

Geçtiğimiz Mart ayında yapılan en düşük emekli aylığının 5 bin 500 liradan 7 bin 500 liraya yükselten düzenleme sonrasında aradaki fark Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanıyor.

2023’ün ocak ayında 5 bin 517 lira emekli aylığı alan bir emeklinin maaşı, nisan ayında alınan kararla 7 bin 500 liraya yükselmişti.

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? Emekli maaş zammında son durum - 3

ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Yüzde 25'lik emekli zammını içeren torba yasa teklifi Resmi Gazete’de yayımlandı. Dolayısı ile zamlı maaşların bu ay hesaplara yatması bekleniyor.

Emekliler maaş ödemelerini tahsis numaralarına göre alıyor.

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