Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? 2026 KYK bursu ödeme tarihleri

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi zammının belirlenmesiyle birlikte, lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 2026 yılında alacakları burs miktarları belli oldu. Her ay belirli miktarda Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından hesaplarına para yatırılan öğrenciler, gözlerini ocak ayı ödeme takvimine çevirdi. İşte zamlı KYK bursları ne zaman yatacak?