Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? 2026 KYK bursu ödeme tarihleri
08.01.2026 15:17
NTV - Haber Merkezi
Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi zammının belirlenmesiyle birlikte, lisans, ön lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin 2026 yılında alacakları burs miktarları belli oldu. Her ay belirli miktarda Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından hesaplarına para yatırılan öğrenciler, gözlerini ocak ayı ödeme takvimine çevirdi. İşte zamlı KYK bursları ne zaman yatacak?
2026 KYK burs ve kredi zamlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ocak ayı ödeme tarihlerine çevrildi. KYK burs ve kredilere yapılan yüzde 33'lük artışın ardından burs ödemelerinin yapılması bekleniyor. İşte KYK bursu ödeme takvimi.
2026 KYK BURS VE KREDİ NE KADAR OLDU?
2026'da burs ve kredi miktarı yüzde 33 artışla lisans öğrencilerinde 4 bin liraya, yüksek lisansta 8 bin liraya, doktora öğrencilerinde 12 bin liraya yükseldi.
2026 KYK BURS ZAMMI NE ZAMAN YATACAK?
Yükseltilen burs/krediler, 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacak ve 10 Ocak'ta sona erecek.
Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek.