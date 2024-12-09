Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu? (2025 GSB KYK burs ödemeleri)

2025 KYK burs ödemelerinin ne kadar olduğu, burs alan birçok üniversite öğrencisinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek olan burs miktarının arttığını açıkladı. Peki, zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu?