Zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu? (2025 GSB KYK burs ödemeleri)
Zamlı KYK burslarının ne zaman yatırılacağı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında merak edilmeye başladı. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) üzerinden aylık 2 bin lira burs alan lisans öğrencileri, 2025 yılında alacakları burs miktarını sorguluyor. Peki, zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu?
2025 KYK burs ödemelerinin ne kadar olduğu, burs alan birçok üniversite öğrencisinin gündeminde yer almaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek olan burs miktarının arttığını açıkladı. Peki, zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu?