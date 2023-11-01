Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK lisans bursuna zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından ise zamlı KYK ücretlerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK lisans bursuna zam - 1

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. İşte, zamlı KYK bursu ödeme tarihi...

TÜRKİYE HABERLERİ

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK lisans bursuna zam - 2

2024 KYK BURS ÜCRETLERİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." dedi.

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK lisans bursuna zam - 3

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Zamlı KYK burs ödemelerinin 2024 Ocak ayından itibaren hesaplardan olması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK lisans bursuna zam - 4

KİMLER ÖNCELİKLİ OLARAK BURS ALIR?

• Şehit çocukları, (Şehit bekar ise bekar kardeşi)

• Gazi çocukları, (Gazi bekar ise kendisi)

• Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilen öğrenciler,

• Anne ve babası vefat etmiş olanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Yetiştirme Yurtlarında barınarak tamamlayanlar,

• Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesinde tamamlayanlar,

• Amatör milli sporcu olan öğrenciler

DAHA FAZLA GÖSTER