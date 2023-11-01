Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK lisans bursuna zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2024 yılı kredi ve burs rakamını lisans öğrencileri için 1250 liradan 2 bin liraya, yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 500 liradan 4 bin liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 750 liradan 6 bin liraya çıkarıyoruz." dedi. Bu gelişmenin ardından ise zamlı KYK ücretlerinin yatacağı tarih merak konusu oldu. Peki, zamlı KYK bursu ne zaman yatacak?
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada, 2024 yılı kredi ve burs rakamlarını açıkladı. İşte, zamlı KYK bursu ödeme tarihi...