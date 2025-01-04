Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri)
Zamlı KYK burslarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla birlikte, üniversite öğrencilerinin 2025 yılında alacakları burs miktarlarının arttığını bildirmişti. KYK burslarının zamlı olarak hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ocak ayı itibarıyla araştırılmaya başladı. Peki, 2025 zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu?
2025 yılı itibarıyla zamlı KYK burslarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden üniversite öğrencileri, gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. 2024 yılında 2 bin lira KYK bursu alan öğrenciler, ocak ayı itibarıyla zamlı burslarına kavuşacak. Peki, zamlı KYK bursları ne zaman yatacak?