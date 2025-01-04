Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri)

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.



Buna göre; Zamlı KYK burs ödemeleri, 2025 Ocak ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.