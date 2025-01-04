Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri)

Zamlı KYK burslarının ne zaman yatırılacağı, milyonlarca üniversite öğrencisi tarafından araştırılmaya başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla birlikte, üniversite öğrencilerinin 2025 yılında alacakları burs miktarlarının arttığını bildirmişti. KYK burslarının zamlı olarak hangi tarihlerde hesaplara yatırılacağı ocak ayı itibarıyla araştırılmaya başladı. Peki, 2025 zamlı KYK bursları ne zaman yatacak? KYK bursu ne kadar oldu?

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri) - 1

2025 yılı itibarıyla zamlı KYK burslarının ne zaman hesaplara yatırılacağını merak eden üniversite öğrencileri, gözlerini Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yapılacak açıklamaya çevirdi. 2024 yılında 2 bin lira KYK bursu alan öğrenciler, ocak ayı itibarıyla zamlı burslarına kavuşacak. Peki, zamlı KYK bursları ne zaman yatacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri) - 2

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

Buna göre; Zamlı KYK burs ödemeleri, 2025 Ocak ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri) - 3

2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Buna göre; Öğrenciler, 2025 yılının ocak ayından itibaren 2 bin lira yerine 3 bin lira KYK bursu alacak.

Zamlı KYK bursu ne zaman yatacak? Tarih belli oldu (2025 KYK ocak ayı burs ödemeleri) - 4

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

KYK bursunun erken kesilme nedenleri şu şekilde sıralanıyor;

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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