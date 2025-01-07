Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2025 KYK ocak ayı burs ödeme günleri)

Zamlı KYK bursları için tarih araştırmaları başladı. Hem eğitim hem de özel hayatlarına katkı sağlaması için 2025 KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, gözlerini zamlı KYK burslarının yatırılacağı tarihe çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin 2025 yılında alacakları burs miktarlarını 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltmişti. Peki, zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2025 KYK ocak ayı burs ödeme günleri) - 1

2025 ocak ayı zamlı KYK burslarının ne zaman ödeneceği, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenecek olan KYK burslarının ayın kaçında yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?

TÜRKİYE HABERLERİ

Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2025 KYK ocak ayı burs ödeme günleri) - 2

ZAMLI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında yatırılıyor.

Buna göre; Zamlı KYK burs ödemeleri, 2025 Ocak ayının 6 ve 10'uncu günleri arasında hesaplara yatırılacak.

Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2025 KYK ocak ayı burs ödeme günleri) - 3

2025 KYK BURSU NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerine 2025 yılında verilecek burs miktarının, ocak ayı itibarıyla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını bildirdi.

Buna göre; Öğrenciler, 2025 yılının ocak ayından itibaren 2 bin lira yerine 3 bin lira KYK bursu alacak.

Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2025 KYK ocak ayı burs ödeme günleri) - 4

KYK BURSU NE ZAMAN KESİLİR?

KYK bursunun erken kesilme nedenleri şu şekilde sıralanıyor;

• Başarısız olma,

• Öğretim kurumundan ayrılma, çıkarma veya en az bir yarıyıl uzaklaştırma cezası alma,

• Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma, ders kaydı yaptırmama

• Öğretim kurumunun kapatılması,

• Bakanlığımıza bağlı yurtlardan “yurttan süresiz çıkarma cezası” alma,

• Kesin hükümle mahkûm olma hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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