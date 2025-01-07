Zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak? (2025 KYK ocak ayı burs ödeme günleri)
Zamlı KYK bursları için tarih araştırmaları başladı. Hem eğitim hem de özel hayatlarına katkı sağlaması için 2025 KYK bursu almaya hak kazanan öğrenciler, gözlerini zamlı KYK burslarının yatırılacağı tarihe çevirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin 2025 yılında alacakları burs miktarlarını 2 bin liradan 3 bin liraya yükseltmişti. Peki, zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?
2025 ocak ayı zamlı KYK burslarının ne zaman ödeneceği, binlerce öğrencinin gündeminde yer almaya başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına (GSB) bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından ödenecek olan KYK burslarının ayın kaçında yapılacağı merak ediliyor. Peki, 2025 zamlı KYK bursu yattı mı, ne zaman yatacak?