Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı

Hakkari'de yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp Zap Suyu'na uçan zırhlı araçtaki 12 asker, hafif yaralandı. Askerler, vatandaşların da yardımıyla kepçeyle kurtarıldı.

Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı - 1

Hakkari- Van kara yolunun 30’uncu kilometresinde,  Hakkari yönüne giden içinde 12 askerin bulunduğu, 'kirpi' adlı zırhlı araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu’na uçtu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı - 2

İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yakındaki bir kum eleme tesisine ait kepçenin kovasına alınan askerler, kıyıya taşındı.

Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı - 3

Vatandaşların da yardımıyla askerler, yola çıkarıldı.

Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı - 4

Hafif yaralanan askerlerden 10’una ambulansta müdahale edilirken, 2’si ise Hakkari Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Zap Suyu’na uçan zırhlı araçtaki 12 asker hafif yaralandı - 5

Bu askerlerin de sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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