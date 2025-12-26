Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı
26.12.2025 02:53
Son Güncelleme: 26.12.2025 03:16
AA, DHA
Hakkari'de 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.
Hakkari'de S.E.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, Van yönüne giderken kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.
Kaza bölgesine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya çıkardı.
Ambulansa taşınan S.E.D, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.
Araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması yapıldı Sürücünün yalnız olduğu anlaşıldı.
Bölgeye giden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata yetkililerden kazaya ilişkin bilgi aldı.