Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı

26.12.2025 02:53

Son Güncelleme: 26.12.2025 03:16

AA, DHA

Hakkari'de 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düşen aracın sürücüsü, ekiplerin yoğun çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarıldı.

Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı
Anadolu Ajansı

Hakkari'de S.E.D. idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç, Van yönüne giderken kent girişindeki Seyir Tepe mevkisinde yaklaşık 250 metrelik uçurumdan Zap Suyu'na düştü.

Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı 1
Anadolu Ajansı

Kaza bölgesine AFAD, UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı 2
Anadolu Ajansı

Araca ulaşan ekipler, yoğun uğraşlar sonucu durumu ağır olan kadın sürücüyü araçtan çıkararak botla kıyıya çıkardı.

Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı 3
Anadolu Ajansı

Ambulansa taşınan S.E.D, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı 4
Anadolu Ajansı

Araçta başka kişiler olabileceği ihtimali üzerine arama çalışması yapıldı Sürücünün yalnız olduğu anlaşıldı.

Zap Suyu'nda can pazarı. 250 metreden yuvarlandı 5
Anadolu Ajansı

Bölgeye giden Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz ve İl Emniyet Müdürü Attila Ayata yetkililerden kazaya ilişkin bilgi aldı.