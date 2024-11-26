Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı
Çiftçilerin başına bela olan kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı hedef büyüttü. Böceğin doğal düşmanı olan Samuray Arısı, 2025’te bakanlık tarafından 1 milyon üretilerek doğaya salınacak.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarca İle Mücadele Seferberliği" kapsamında biyolojik mücadele için, 2022 yılından bu yana Samuray Arısı üretilip doğaya salınıyor.
2024'te 35 ilde 207 bin 286 "samuray arısı" üretimi yapılarak salım yapıldı.