Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı

Çiftçilerin başına bela olan kahverengi kokarca böceğiyle mücadele için Tarım ve Orman Bakanlığı hedef büyüttü. Böceğin doğal düşmanı olan Samuray Arısı, 2025’te bakanlık tarafından 1 milyon üretilerek doğaya salınacak.

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Kahverengi Kokarca İle Mücadele Seferberliği" kapsamında biyolojik mücadele için, 2022 yılından bu yana Samuray Arısı üretilip doğaya salınıyor. 

2024'te 35 ilde 207 bin 286 "samuray arısı" üretimi yapılarak salım yapıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 2

Bakanlık 2025 yılında, kahverengi kokarca böceğinin doğal düşmanı olan Samuray Arısı'ndan 1 milyon adet üretilecek ve bölgelere salacak. 

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 3

TÜRKİYE'DE İLK 2017'DE GÖRÜLDÜ

Kahverengi kokarca böceği, Çin, Japonya, Tayvan ve Kore Yarımadası’nda yaşayan bir böcek türü. 2 santimetreden daha küçük olan bu böcek, bir savunma mekanizması olarak kullandığı kötü kokusuyla biliniyor.

Doğal yaşam alanı olan Uzak Doğu Asya’dan, ticari ürünler vesilesiyle tüm dünyaya yayıldı. 1996 yılında ABD’de ortaya çıktı ve meyve bahçelerinde büyük hasara yol açtı. Avrupa’da da ilk kez 2007 yılında İsviçre’de görüldü. 2011’de Almanya, 2014’te Rusya’da ortaya çıktı, 2016’da İtalya’ya ulaştı. Aynı yıl Avusturya’da da görüldü. 2018 yılında ise Gürcistan’a yayıldı.

İstilacı tür, 2017’de Türkiye’ye geldi ve İstanbul’da görüldü. Elma, şeftali, soya, mısır ve fındık gibi tarım ürünlerine büyük zararlar verdi.

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 4

300’den fazla bitkide beslenebilen kahverengi kokarca, kayıplara neden olması yanında, ev, depo ve ahır gibi alanlarda toplanarak yaydığı kokuyla, vatandaşları da rahatsız etti.

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 5

2022'DE SAMURAYLAR GELDİ

Kahverengi kokarca ile mücadelede için ilaçlama yerine biyolojik mücadele tercih edildi.Bunun için 2021 yılında Karadeniz Tarımsal Araştırma Ensitüsü bünyesinde ‘biyolojik mücadele laboratuvarı’ kuruldu. 

2022’de İtalya’dan Samuray Arısı ithal edilerek çoğaltıldı. 2023 yılında ise kitlesel üretime geçildi. Üretilen arılar, doğaya salındı. Kahverengi kokarca gibi Doğu Asya kökenli olan Samuray Arısı, yumurtalarını böceğin yumurtaları içine bırakarak çoğalmasını engelliyor. Böylece kahverengi kokarcanın çoğalması engelleniyor.

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 6

SADECE KAHVERENGİ KOKARCA BÖCEĞİ DEĞİL

Bakanlık tarafından Türkiye genelinde 46 zararlı organizma için gözlemleyip kontrol etme çalışması hazırlandı. 35 zararlı organizma için de sürvey çalışmaları devam ediyor. Karantinaya tabi organizmalarla mücadele için üreticilere destek ödemesi yapılıyor.

Zararlı kahverengi kokarca böceğine karşı 1 milyon Samuray Arısı - 7
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