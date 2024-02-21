Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir?

Poor Things yılın en çok konuşulan filmleri arasına girmeyi başardı. Filmle birlikte afişleride dikkat çekti.

"Filmin afişi genellikle ilk gördüğünüz şeydir, dolayısıyla filmi görmek için bir beklenti yaratmalıdır," diyen Yunan grafik tasarımcı ve illüstratör Vasilis Marmatakis, En İyi Film dahil 11 dalda Oscar'a aday olan Frankenstein efsanesinin feminist yorumu olan Zavallı Şeyler'in çekici afiş sanatının arkasındaki isim.

Üç farklı poster tasarlayan Vasilis Marmatakis afişler hakkında konuştu ve afişlerin ne ifade ettiğini anlattı.