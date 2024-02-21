Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir?
İskoç yazar Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Yorgos Lanthimos’un yönetmen koltuğunda oturduğu Zavallılar, yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Filmle birlikte filme ait afişlerde çok konuşuldu. Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis'e ait olan afişlerin her birinin farklı bir anlamı var. İşte Poor Things film afişlerindeki detaylar ve anlamları İşte Poor Things film aşiflerindeki detaylar ve anlamları...
Poor Things yılın en çok konuşulan filmleri arasına girmeyi başardı. Filmle birlikte afişleride dikkat çekti.
"Filmin afişi genellikle ilk gördüğünüz şeydir, dolayısıyla filmi görmek için bir beklenti yaratmalıdır," diyen Yunan grafik tasarımcı ve illüstratör Vasilis Marmatakis, En İyi Film dahil 11 dalda Oscar'a aday olan Frankenstein efsanesinin feminist yorumu olan Zavallı Şeyler'in çekici afiş sanatının arkasındaki isim.
Üç farklı poster tasarlayan Vasilis Marmatakis afişler hakkında konuştu ve afişlerin ne ifade ettiğini anlattı.