Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir?

İskoç yazar Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve Yorgos Lanthimos’un yönetmen koltuğunda oturduğu Zavallılar, yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Filmle birlikte filme ait afişlerde çok konuşuldu. Yunan grafik tasarımcısı ve illüstratör Vasilis Marmatakis'e ait olan afişlerin her birinin farklı bir anlamı var. İşte Poor Things film afişlerindeki detaylar ve anlamları İşte Poor Things film aşiflerindeki detaylar ve anlamları...

Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 1

Poor Things yılın en çok konuşulan filmleri arasına girmeyi başardı. Filmle birlikte afişleride dikkat çekti.

"Filmin afişi genellikle ilk gördüğünüz şeydir, dolayısıyla filmi görmek için bir beklenti yaratmalıdır," diyen Yunan grafik tasarımcı ve illüstratör Vasilis Marmatakis, En İyi Film dahil 11 dalda Oscar'a aday olan Frankenstein efsanesinin feminist yorumu olan Zavallı Şeyler'in çekici afiş sanatının arkasındaki isim.

Üç farklı poster tasarlayan  Vasilis Marmatakis afişler hakkında konuştu ve afişlerin ne ifade ettiğini anlattı. 

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Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 2

İlk postere dikkatli baktığımızda filmde yer alan diğer oyuncuların silüetleri, başrol oyuncusu olan Emma Stone'un yüzüne yerleştirilmiş. 

Başlangıçta tamamen makyajsız olan başrol karekteri Emma Stone'nun (Bella Baxter)  dudağına Mark Ruffalo'nun karakteri Duncan Wedderburn yerleştirilmiş. 

Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 3

Ramy Youssef'un canladnırdığı Max McCandles karakterinin silüeti sağ gözüne yerleştirilmiş. 

Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 4

Willem Dafoe'nun hayat verdiği Dr. Godwin Baxter karakteri sol güzünde yer alıyor.

Posterin tasarımcısı Vasilis Marmatakis bu silüetlerin başrol karekterinin karşısına çıkan erkekleri kullanarak kendini daha çekici bir hale getirmesini temsil ettiğini söylüyor. 

Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 5

Bir diğer poster filmin ana temasını anlatan  yetişkin bebeği temsil ediyor.

Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 6

Son posterde düşündüğü her şeyi ortaya döken bir Bella tasviri görünüyor. 

Doku üzerinde dengede durmaya çalışan beş erkek karakterle birlikte dökülen "bağırsaklar" bir bakıma ondan dökülen tüm filtrelenmemiş duyguların, erkeklerin uyum sağlaması gereken yeni bir ortam yarattığını temsil ediyor.

Zavallılar film afişlerindeki gizli detaylar: Poster tasarımcısı Vasilis Marmatakis kimdir? - 7

1990'larda Londra'da Camberwell College of Arts ve Royal College of Art'ta grafik tasarım eğitimi alan Marmatakis, reklam ajansında çalıştığı dönem yönetmen Yorgos Lanthimos ile tanıştı.

İlk film posteri işbirliği, Lanthimos'un 2005'teki büyük çıkış yapan filmi “Dogtooth” içindi ve poster baş karakterlerin çarpık görüşlerini temsil eden kesişen üç çizgiyi temsil ediyordu. 

Kimlik hırsızlığını konu alan ürpertici, komik  hikaye olan 2019 yapımı “Nimic” için Marmatakis, filmin tamamını kapsayacak grafik bir görsel tasarladı.

The Favourite' ile ilgili olarak, kraliçenin (Olivia Colman) profilden görünen resmini kullanma fikri vardı, ancak burada ekstra iki figür var (onun sevgilileri), Kraliçenin üzerine otruyorlar  süslüyorlar mı, yoksa işkence mi ediyorlar tam olarak anlaşılmıyor. 

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