Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine yol açtı! Kadavradan nakille hayata tutundu
Niğde'de fazla kilolarından kurtulmak için 1 ayı aşkın süre günde 2 bardak zayıflama çayı içen 45 yaşındaki Emine Özlü'ye, karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Acil organ nakli sırasına alınan Özlü, kadavradan yapılan nakille hayata tutundu.
Niğde'nin Bor ilçesinde çinko oksit fabrikasında aşçı olarak çalışan 3 çocuk annesi Emine Özlü, ağustos ayında bayılma şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Kan değerlerinin çok yüksek olduğu belirlenen Emine Özlü, Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde Özlü'ye karaciğer yetmezliği tanısı konuldu.