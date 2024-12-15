Zayıflama çayı karaciğer yetmezliğine yol açtı! Kadavradan nakille hayata tutundu

"BAKANLIK ONAYI OLMADAN TEDAVİ ALMAMALARINI ÖNERİYORUZ"

Etlik Şehir Hastanesi Organ Nakli Kliniği'nden Prof. Dr. Mustafa Özsoy da "Çok acil bir durumdaydı, öncelikle canlı vericisini değerlendirdik. Ama uygun canlı verici bulamadık. Bu süreç içerisinde acil bildirimi yaparak, Türkiye genelindeki ilk çıkan organ bağışının bu hastamızın kullanılması için başvuru yaptık. Bu başvurumuz kabul oldu ve hastamızın şansına da başvuru yaptıktan 1 saat sonra ilk çıkan organ bize geldi. Başvurunun 6'ncı saatinde de yeni bir karaciğer ile hastamız yaşama tutunmuştu. Hastamız bu dönem içerisinde ne yazık ki bilinçsiz bir ilaç kullanımı, zayıflama ilacı kullanımı ve zayıflama çayları kullanımı gerçekleştirmiş. Bu dönemde biz hastalarımıza özellikle onaylı, Sağlık Bakanlığı ve diğer bakanlıklarımızdan onayı olmadan, hiçbir ilaç veya medikal bir tedavi almamalarını öneririz" dedi.