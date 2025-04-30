Zayıflamak için başlamıştı şimdi girişimci oldu: "İhraç edilecek konuma geldi"
İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi İlay Ülker (23), kilo vermek için tüketmeye başladığı tropikal meyveler sayesinde girişimci oldu. Selçuk ilçesinde pitaya, ejder, passiflora (çarkıfelek) ve avokado meyveleri üretilen bir seranın işletmeciliğini yapan Ülker, "Bu meyveleri sadece tüketen biriydim. Ama bu denli çeşitli olduğunu, özellikle ejder meyvesinin diyabet hastalıklarında bu kadar yararlı olduğunu bilmiyordum. Bilinçlendikten sonra bu seranın bir parçası oldum" dedi.
Yaklaşık 4 yıl önce liseden mezun olunca 'Longevity' yani kaliteli ve uzun süreli yaşamla birlikte ketojenik beslenme ile tanışan İlay Ülker, bu süreçte tropikal meyvelere ilgi duymaya başladı.