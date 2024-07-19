Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu
İzmir’de uyuşturucu tacirleri akılalmaz bir yönteme başvurdu. Narkotik köpeklerine yakalanmayacaklarını düşünen uyuşturucu tacirleri, sevkiyatı kokuşmuş balıkların içinde yapmak istedi. Otobüs terminalinde yapılan kontrollerde yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda İzmir Otogarı’nın da aralarında bulunduğu 2 ilçedeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.