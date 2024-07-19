Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İzmir Otogarı’nın da aralarında bulunduğu 2 ilçedeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.