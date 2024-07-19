Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu

İzmir’de uyuşturucu tacirleri akılalmaz bir yönteme başvurdu. Narkotik köpeklerine yakalanmayacaklarını düşünen uyuşturucu tacirleri, sevkiyatı kokuşmuş balıkların içinde yapmak istedi. Otobüs terminalinde yapılan kontrollerde yakalanan 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu - 1

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Karabağlar ve Bornova ilçelerinde torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satanlara yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda İzmir Otogarı’nın da aralarında bulunduğu 2 ilçedeki toplam 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu - 2

Adreslerdeki aramalarda 37 kilo esrar, 3 kilo kokain, 18 bin ecstasy ve 8 bin sentetik hap ele geçirildi.

7 şüpheli gözaltına alındı.

Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu - 3

KOKUŞMUŞ BALIK OYUNU

Şüphelilerin, otobüs terminalinde ele geçirilen kolideki uyuşturucuların narkotik köpekleri tarafından tespit edilememesi için kokmuş balıkla birlikte paketledikleri ortaya çıktı.

Zehir tacirlerinden akılalmaz kokuşmuş balık oyunu - 4

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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