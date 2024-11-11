Zehir tacirlerine darbe: 43 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Türkiye'ye giriş yapmak üzere Sabiha Gökçen Havalimanı, Hamzabeyli ve Kapıköy Gümrük sahalarında gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda 43 milyon Türk Lirası değerinde 81 bin adet captagon, 17 kilogram kokain ve 8 kilogram esrar ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ilk operasyon, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Havalimanının kargo bölümüne gelen bir gönderi, ekiplerce inceleme altına alındı.
İnceleme sırasında narkotik dedektör köpeklerin kargo gönderisine tepki vermesi üzerine x-ray tarama sistemine sevk edilen kargoda şüpheli yoğunluklara rastlanıldı.