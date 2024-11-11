Zehir tacirlerine darbe: 43 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Ekiplerin son operasyonu Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yapıldı. Kapıköy Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince İran'dan Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıköy Gümrük Kapısı'na gelen bir araç riskli değerlendirildi.



Yakın takibe alınan araç, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Tarama esnasında şüpheli yoğunluklar gözlemlenmesi üzerine, hassas burunlu narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı detaylı aramada 8 kilogram esrar bulundu.