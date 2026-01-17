Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.

Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.