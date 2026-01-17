Zehirlenerek can veren Böcek ailesi ölümünde yeni iddia. "Belki hayatta kalabilirlerdi."
Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen Böcek ailesinin ölümüne ilişkin yeni bir iddia ortaya atıldı. Ailenin yakınları, hastanede gerekli müdahalenin yapılmadığını öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Haber: Dilek Yaman Demir
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fatih'te konakladıkları otelde fenalaşan Kadir Muhammet Böcek (6) ve Masal Böcek (3), anne Çiğdem Böcek ile baba Servet Böcek'in hastanede yaşamını yitirmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Adli Tıp Kurumu'na göre ailenin kesin ölüm nedeni böcek ilacı zehirlenmesi.
YENİ İDDİA
Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken ailenin avukatı Yaşar Balcı, ihmalleri olduğunu iddia ettiği hastane personeli hakkında suç duyurusunda bulundu.
Balcı, hastanenin doğru dürüst bir tedavi yapmadan ailenin taburcu edilmesine tepki göstererek "Müşadeye alınsaydı, belli tetkikler yapılsaydı, onların hayatta kalmasını sağlanabilirdi." dedi.
İHMALLER ZİNCİRİ
İhmaller zincirini de Servet Böcek'in babası Yılmaz Böcek anlattı.
Baba Böcek; torunlarının, oğlunun ve gelininin hastane tarafından "Siz yurt dışından geldiniz. Hava değişimine uğramışsınız, bir şeyiniz yok." denilerek eve gönderildiğini iddia etti.
Yılmaz Böcek, hastaneden şikayetçi olduğunu da dile getirdi.
NE OLMUŞTU?
Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye gitti.
Kontrolden geçen aile otele geri döndü. Bir süre sonra çocuklar fenalaştı 13 Kasım'da otele ambulans çağrıldı. Sabaha karşı hastaneye giden ailenin 3 üyesi müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım'da, baba da 17 Kasım'da vefat etti.
Ailenin kaldığı otelde konaklayan iki turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alındı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.