Zehirli dönere uzman yorumu: Çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar, öldürmeye teşebbüs
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 648 kişi tavuk dönerden zehirlendi. Uzmanlar özellikle ucuz olduğu için tercih edilen tavuk döner gibi bazı besinlerin sağlığı ciddi anlamda tehdit ettiğini ve dönerin üzerine "takviye" adı altında eklenen çiğ etin tam bir felaket olduğunu vurguluyor. Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntem" dedi.
Haber: Aydan Durak / ntv.com.tr
Tavuk döner hem lezzetli hem de ucuz bir gıda olduğu için dışarıda en sık tüketilen fast food ürünlerin başında geliyor. Ancak Kocaeli'de yaşanan tavuk döner zehirlenmesi ciddi gıda güvenliği endişelerine neden oldu. Peki, tavuk döner zehirlenmesi neden olur, belirtileri ve riskleri neler? Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, ntv.com.tr'ye özel açıkladı.
Prof. Dr. Vedat Göral, "Tavuk etinin çiğ veya az pişmiş şekilde tüketilmesi, bakterilerin tavuk etinde hızla çoğalmasına neden oluyor ve genellikle Salmonella gibi bakteriyel enfeksiyon riskini artırıyor" dedi ve merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılarak hazırlanan tavuk dönerin zararlarına dikkat çekti.