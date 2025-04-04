Zehirli dönere uzman yorumu: Çamaşır suyuyla beyazlatıyorlar, öldürmeye teşebbüs

"RESMEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS GİBİ"

Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçalarının tavuk döner yapımında kullanıldığını aktaran Göral, "Tavuk parçaları bazen çamaşır suyu ile beyazlatılıyor. Kokuşmuş, çöpe atılacak hale gelmiş tavuk parçaları tavuk döner yapımında kullanılıyor. Bu son derece ahlaksız ve yanlış bir yöntemdir. Resmen öldürmeye teşebbüs gibidir. İnsan sağlığı ile asla oynanılmamalıdır. Böyle işletmelerin de Belediye ve hıfzıssıhha tarafından iyice ve düzenli olarak denetlenmesi gerekmektedir." diyor ve "Bu nedenle, merdiven altı, ne olduğu bilinmeyen tavuklar kullanılmamalıdır. Ayrıca bilinen ve tanınan/markalaşmış yerde tavuk döner tüketilmelidir."



DÖNERLE SERVİS EDİLEN YEŞİLLİK VE SALATALARDA RİSK



Prof. Dr. Vedat Göral, dönerle birlikte servis edilen yeşillik ve salatanın da riskli olabileceğini söylüyor.



"Döner ile beraber servis edilen yeşillik ve salata da çok temiz ve hijyenik olmalıdır. Bazen temiz olmayan salata da bağırsak enfeksiyonuna neden olabilir. İçilen içecek, ayran ve su da temiz olmalıdır."



ZEHİRLENME BELİRTİLERİ NELER?





Mide bulantısı

Kusma

Sulu ishal (kanlı olabilen)

Midede kramp ve şiddetli karın ağrısı

Ateş ve titreme

Halsizlik

İştahsızlık

Baş ağrısı

Karında şişkinlik ve gaz

Bulanık veya çift görme

Uzuvlarda hareket kaybı

Yutma güçlüğü

Ciltte karıncalanma ve kaşıntı

Gıda zehirlenmesi yaşayan kişilere, bol bol ve sık sık sulu yiyecekler vermek gerekir. Çoğu durumda hastalık kendiliğinden giderilir. Bazı hastalar ise, ancak serum ve bazı tedavisi ile hastalığı geçirebilmektedirler.Gıda zehirlenmesi önlemek için yemeklerden önce eller yıkanmalı, tırnak temizliğine önem gösterilmeli, besinler yıkanmadan yenmemelidir. Taze ürünler tüketmeye özen göstermeniz gerekmektedir. Ayrıca içtiğiniz suları da filtrelemeniz daha iyi olacaktır.