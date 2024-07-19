Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı

“Ülkemizde ve dünyada 100'e yakın türü bulunmaktadır. Salgı bezlerinde bile zehir bulunmamaktadır. Genellikle insana saldırmaz ve ısırmazlar. Ekolojik dengede insanlara zarar veren hayvanlarla beslendikleri için aslında faydalıdır.” ifadelerini kullanan Aslan, “unlar akrep ve fare gibi zararlıları tüketir. Bu açıdan da insana faydalıdırlar. Halk arasında bu yanlış bilgiden dönülmesi ve öldürülmemesi gerekiyor.” diye konuştu.