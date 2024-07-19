Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı
Van’da et yiyen örümcek olarak bilinen ve zehirli olduğu iddia edilen sarı kız adı takılan örümceğin popülasyonu son günlerde artış gösterdi. Uzmanlar, solifugae cinsi örümceğin zehirli olmadığını belirterek vatandaşları hayvanın öldürülmemesi gerektiği konusunda uyardı.
Türkiye’de genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülen ve halk arasında zehirli olduğu iddia edilen sarı kız adı verilen solifugae örümceğine; Van’ın Tuşba, Gevaş ve Özalp ilçelerinde sıklıkla rastlanmaya başlandı.