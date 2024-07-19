Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı

Van’da et yiyen örümcek olarak bilinen ve zehirli olduğu iddia edilen sarı kız adı takılan örümceğin popülasyonu son günlerde artış gösterdi. Uzmanlar, solifugae cinsi örümceğin zehirli olmadığını belirterek vatandaşları hayvanın öldürülmemesi gerektiği konusunda uyardı.

Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı - 1

Türkiye’de genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da görülen ve halk arasında zehirli olduğu iddia edilen sarı kız adı verilen solifugae örümceğine; Van’ın Tuşba, Gevaş ve Özalp ilçelerinde sıklıkla rastlanmaya başlandı.

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Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı - 2

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan uzmanlar ise görüldüğü yerde öldürülen ve et yiyen örümcek olarak da bilinen örümcek türünün, sanıldığı gibi insanlar için bir tehlike barındırmadığına dikkat çekiyor.

Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı - 3

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, yanlış bilgi sonucunda örümceğin görüldüğü yerde öldürüldüğünü söyledi.

Genellikle akrebe benzediği için öldürüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Vatandaşımız zehirli olduğu algısından dolayı telaşa kapılarak öldürmektedir. Öldürülmesi gereken değil, yaşatılması gereken bir örümcektir.” dedi.

Zehirli olduğu sanılıyor: Uzmanlardan “Sarı kızı öldürmeyin” uyarısı - 4

“Ülkemizde ve dünyada 100'e yakın türü bulunmaktadır. Salgı bezlerinde bile zehir bulunmamaktadır. Genellikle insana saldırmaz ve ısırmazlar. Ekolojik dengede insanlara zarar veren hayvanlarla beslendikleri için aslında faydalıdır.” ifadelerini kullanan Aslan, “unlar akrep ve fare gibi zararlıları tüketir. Bu açıdan da insana faydalıdırlar. Halk arasında bu yanlış bilgiden dönülmesi ve öldürülmemesi gerekiyor.” diye konuştu.

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