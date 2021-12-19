Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira

Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan aslan balığı, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor.

Haberler - DHA 19.12.2021 - 10:52

Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira - 1

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor.

Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira - 2

Hem renkli hem de farklı görüntüsüyle dikkat çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor.

Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor.

Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını soruyor.

Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira - 3

Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor.

Aslan balığının zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor.

Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira - 4

Büyükşehir Belediyesi de aslan balığını tava, ızgara ve çorba şeklinde belediyenin balık çarşısında menüye dahil etti.

Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira - 5

“DOYMAK BİLMEYEN BİR TÜR”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, balığın uzun yıllardır Akdeniz ve Ege'de olduğunu söyledi.

Balığın kontrol altına alınmasının tek yolunun avlanarak tüketmek olduğunu söyleyen Atasoy, "Çok obur bir balık. Balık yavruları ve yumurtalarıyla beslenen, doymak bilmeyen bir balık türü. Bu balığı sofralarda tüketilir hale getirirsek, kontrol altına alabiliriz. Balık çarşımızda balığı menüye alarak halka sunduk.  Büyük ilgi gördü. Kilosu 150 lira civarında" dedi.

Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira - 6

“ÇOK MERAK ETTİM, TADACAĞIM”

Balık yemek için gelen Çetin Erturan, aslan balığını ilk defa burada gördüğünü belirterek, "Çok merak ettim. Tadını bilmiyorum ama aslan balığı yiyeceğim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.

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