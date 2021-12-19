Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor.