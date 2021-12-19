Zehirli aslan balığı yok satıyor: Kilosu 150 lira

Haberler - DHA 19.12.2021 - 10:52
Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.
Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor.
Hem renkli hem de farklı görüntüsüyle dikkat çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor.
Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor.
Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını soruyor.
Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor.
Aslan balığının zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi de aslan balığını tava, ızgara ve çorba şeklinde belediyenin balık çarşısında menüye dahil etti.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, balığın uzun yıllardır Akdeniz ve Ege'de olduğunu söyledi.
Balığın kontrol altına alınmasının tek yolunun avlanarak tüketmek olduğunu söyleyen Atasoy, "Çok obur bir balık. Balık yavruları ve yumurtalarıyla beslenen, doymak bilmeyen bir balık türü. Bu balığı sofralarda tüketilir hale getirirsek, kontrol altına alabiliriz. Balık çarşımızda balığı menüye alarak halka sunduk. Büyük ilgi gördü. Kilosu 150 lira civarında" dedi.
Balık yemek için gelen Çetin Erturan, aslan balığını ilk defa burada gördüğünü belirterek, "Çok merak ettim. Tadını bilmiyorum ama aslan balığı yiyeceğim. Çok güzel olduğunu düşünüyorum" dedi.