Zehirliyor, ölümcül olabiliyor: İlk 6 saate dikkat: Çarpıntı, bulantı, ishal, kusma
Doğal ortamlarda yetişen mantarların zehirli olabileceği konusunda uyarılar yapılıyor. Mantar zehirlenmeleri, özellikle yağışların bol olduğu ilkbahar ve sonbahar aylarında artış gösteriyor. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılmadığından, doğal ortamlarda yetişen mantarların kesinlikle tüketilmemesi gerektiği belirtiliyor.
Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, doğada kendiliğinden yetişen mantarlarla ilgili olarak zehirlenmelerine karşı uyarıda bulunarak bandrollü kültür mantarlarının tercih edilmesi gerektiğini söyledi.