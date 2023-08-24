Zehra Çatal cinayeti davası başladı: Kendimi kaybedip, tabancayı sıktım

ZEHRA, BANA KÜFÜR VE TEHDİT ETTİ'

Fahrioğlu, dayısı Mecit S. ile villa inşaatının yaptığı yere gittiklerini anlattı.



İnşaatın başında Zehra Çatal'ın dayısı Erol G. ve dedesi olduğunu aktaran Yılmaz Fahrioğlu, "'Hayırlı olsun, inşaata başlamışsınız, bir an önce bitirin ve bizim paramızı verin. Zaten bizi ortak etmediniz' dedik. Bu sırada Zehra'nın dayısı Erol G., villa inşaatlarının kendi adına bir şirkete ait olduğunu, Zehra'nın ilgisi olmadığını söyledi. Zehra, o sırada yurt dışındaydı. Dayısı Erol G., Zehra'yı aramış, 'Yılmaz'ı yollama, ben gelince o problemi halledeceğim' dedi. Zehra, yurt dışından döndükten sonra beni telefonla aradı 'Döndüm, büroya gel, görüşelim' dedi. 1 ay her gün büroya gidip, görüştüm; paramı istedim. 'İnşaata başladım, paranı vereceğim' dedi. Olaydan önceki cumartesi gibi Zehra, Ethem ve Erdal isimli kişilerle video konferansıyla görüştük. Zehra Çatal, bana küfür ve tehdit etti." diye konuştu.