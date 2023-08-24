Zehra Çatal cinayeti davası başladı: Kendimi kaybedip, tabancayı sıktım
Antalya'da inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla 9 el ateş edip öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), ilk duruşmada Çatal'ın borcundan dolayı tartıştıklarını belirterek, "Kendimi kaybedip, çantadan çıkardığım tabancayı sıktım. Olay sonrası tabancayı tarlaya attım" dedi.
Olay, 20 Mart'ta saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi. İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 9 kez ateş edip, yaya olarak kaçtı. Zehra Çatal hayatını kaybetti, Yılmaz Fahrioğlu da 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalanıp, tutuklandı.