Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde inşaat şirketi sahibi Zehra Çatal'ı (40) tabancayla öldüren Yılmaz Fahrioğlu (45), cinayetten 1 ay sonra Diyarbakır'da yakalandı. 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla yapılan operasyonda, 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 1

Olay, 20 Mart'ta Muratpaşa ilçesine bağlı Ermenek Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda Zehra Çatal'a ait inşaat şirketinde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 2

İş yerine gelen Yılmaz Fahrioğlu, iddiaya göre, alacak meselesinden tartıştığı Zehra Çatal'a tabanca ile 6 kez ateş açıp, yaya olarak kaçtı.

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 3

İhbarla gelen sağlık ekipleri, baş ve boyun bölgesinden vurulan Çatal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çatal'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından defnedildi.

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 4

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da olduğu değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 5

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğünden toplam 31 ekip ve 280 personelin katılımıyla toplam 16 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, cinayet şüphelisi Yılmaz Fahrioğlu yakalanarak gözaltına alındı.

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 6

Şüpheliyle birlikte ele geçirilen 1 adet Kalaşnikof tüfek, 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği ve 75 adet fişeğe el konuldu. Fahrioğlu, işlemlerinin ardından Antalya'ya getirilecek.

Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 7
Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 8
Zehra Çatal'ın katili 1 ay sonra yakalandı - 9
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