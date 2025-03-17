Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır?

ZEKAT NEDİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen nisap miktarda mala sahip olan kişilerin Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktardır. Zekat vermek farzdı.



NİSAP MİKTARI NEDİR, NE KADAR?



Malın nisap miktarına ise, asgarî zenginlik ölçüsü de denebilir. Nisap miktarı şöyle; 80,18 gram altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı ya da 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve gibi.