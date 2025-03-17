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Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır?

İslamın şartlarından olan ve malla yapılan ibadetlerden olan zekat farzdır. İhtiyacı olanlara, sahip olunan malın belirli bir kısmının Allah rızası için verilmesini ifade eder. Zekat, ergenlik çağına erişen ve aklı başında olan her Müslümana farzdır. Zekat verecekler ise ''Zekat ne zaman verilir, belli bir zamanı var mı?'' sorusuna yanıt arıyor.

Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır? - 1

Farz ibadetlerden olan zekat için sahip olunan malın nisap miktarı dikkate alınır. Kişinin zekat verebilmesi için nisap miktardaki malın üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir. Zekat ödemesi için belirli bir zaman dilimi yoktur. İşte, zekata dair detaylar...

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Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır? - 2

ZEKAT NEDİR?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen nisap miktarda mala sahip olan kişilerin Allah rızası için ihtiyaç sahibi kişilere vermesi gereken belli miktardır. Zekat vermek farzdı.

NİSAP MİKTARI NEDİR, NE KADAR?

Malın nisap miktarına ise, asgarî zenginlik ölçüsü de denebilir. Nisap miktarı şöyle; 80,18 gram altın veya bunun tutarında para veya ticaret malı ya da 40 koyun veya keçi, 30 sığır, 5 deve gibi.

Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır? - 3

ZEKAT KİMLERE FARZDIR?

Müslüman, hür, akıllı, ergenlik çağına erişmiş olması; borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla kazanç sağlayıcı nitelikte ve üzerinden bir yıl geçmiş asgari miktarda mala sahip olması gerekir.

ZEKAT KİMLERE VERİLİR?

Zekat; fakirler, düşkünler, esaretten kurtulacaklar, borçlu olanlar, Allah yolunda mücadele verenler, yolda kalmış olanlar, zekât toplamakla görevlendirilen memurlar ve kalpleri islam’a ısındırılmak istenen kimselere verilir.

Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır? - 4

ZEKAT NE KADAR OLMALI?

Zekat yıl içerisinde ödenecek olan borçlar çıkıldıktan sonra kira gelirleri, diğer gelirlerle beraber nisap miktarına ulaşır ve üzerinden bir yıl geçerse kırkta bir (% 2,5) oranında zekatı verilmeli.

Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır? - 5

ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur ve farz olduğu andan itibaren verilmelidir. Bunun için belli bir ayı veya Ramazanı beklemeye gerek yoktur.

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