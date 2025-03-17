Zekat oranları 2025: Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat kimlere farzdır?
İslamın şartlarından olan ve malla yapılan ibadetlerden olan zekat farzdır. İhtiyacı olanlara, sahip olunan malın belirli bir kısmının Allah rızası için verilmesini ifade eder. Zekat, ergenlik çağına erişen ve aklı başında olan her Müslümana farzdır. Zekat verecekler ise ''Zekat ne zaman verilir, belli bir zamanı var mı?'' sorusuna yanıt arıyor.
Farz ibadetlerden olan zekat için sahip olunan malın nisap miktarı dikkate alınır. Kişinin zekat verebilmesi için nisap miktardaki malın üzerinden bir yıl geçmiş olması gerekir. Zekat ödemesi için belirli bir zaman dilimi yoktur. İşte, zekata dair detaylar...