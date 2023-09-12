Zeliha eşi tarafından çocuklarının önünde öldürüldü
Konya’da Zeliha Akbulut isimli kadın, eşi Hüseyin Akbulut tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Eşini öldürdüğünü itiraf eden Akbulut, ifadesinde, eşini önce bıçakla yaraladığını, kaçması üzerine silahla vurduğunu söyledi. Katil eş tutuklanırken, çocukları devlet korumasına alındı.
Konya’da Zeliha Akbulut isimli kadın, 31 Ağustos günü eşi Hüseyin Akbulut tarafından öldürüldü.
Teslim olan Hüseyin Akbulut, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zeliha Akbulut’un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesinde defnedildi.
Çiftin çocukları devlet korumasına alındı.
Öte yandan cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.