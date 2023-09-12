Zeliha eşi tarafından çocuklarının önünde öldürüldü

Konya’da Zeliha Akbulut isimli kadın, eşi Hüseyin Akbulut tarafından çocuklarının gözü önünde öldürüldü. Eşini öldürdüğünü itiraf eden Akbulut, ifadesinde, eşini önce bıçakla yaraladığını, kaçması üzerine silahla vurduğunu söyledi. Katil eş tutuklanırken, çocukları devlet korumasına alındı.

Zeliha eşi tarafından çocuklarının önünde öldürüldü - 1

Konya’da Zeliha Akbulut isimli kadın, 31 Ağustos günü eşi Hüseyin Akbulut tarafından öldürüldü.

Teslim olan Hüseyin Akbulut, sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Zeliha Akbulut’un cenazesi, memleketi Ilgın ilçesinde defnedildi.

Çiftin çocukları devlet korumasına alındı.

Öte yandan cinayetin ayrıntıları da ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zeliha eşi tarafından çocuklarının önünde öldürüldü - 2

CEP TELEFONU KULLANMASINI YASAKLAMIŞ

Eşinin uyuşturucu kullandığı iddiasıyla 3 ay önce babasının evine döndüğü belirtilen Zeliha Akbulut’un yakınları, polise verdikleri ifadede, Hüseyin Akbulut’un eşinin cep telefonu kullanmasına izin vermediğini söyledi.

Tutuklanan Hüseyin Akbulut, ifadesinde suçunu itiraf etti.
Zeliha eşi tarafından çocuklarının önünde öldürüldü - 3

Olay günü, dedesine gitmek için yola çıktıklarını ve sonrasında tartışmaya başladıklarını anlatan Hüseyin Akbulut, cinayeti sapa bir yolda işlediğini söyledi. Zeliha Akbulut’u önce bıçakladığını anlatan Hüseyin Akbulut, kadının kaçması üzerine tabancayla vurduğunu söyledi.

Zeliha eşi tarafından çocuklarının önünde öldürüldü - 4

Akbulut şöyle devam etti:

“Daha sonra ana yola çıkarak arkadaşımı arayıp, yakıtımın bittiğini söyledim. Arkadaşım geldi, çocukları dedeme bıraktık. Sonrasında gidip teslim oldum. Ben uyuşturucu bağımlısıyım. Eşim 3 ay önce bu yüzden babasının evine döndü. Ben de gidip evlerinin önünde 15 gün arabanın içinde yattım. Böyle ikna edip eve dönmesini sağladım.”

Hüseyin Akbulut’un daha önce de uyuşturucu satıcılığı suçundan bir süre cezaevinde kaldığı öğrenildi.
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