Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi

Kağıthane'de bir kişi, aylar önce gizlice bir binanın zemininde kazı çalışması yaparak kaçak kat indi. Yaklaşık 1.5 metre kazı yaptığı, moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle taşıdığı ortaya çıktı.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 1

Kağıthane'de bir kişi, binanın zeminini aylarca gizlice kazarak yaklaşık 1.5 metre kaçak kat indi.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 2

Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başladı.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 3

Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan kişi, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen kişi son olarak zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 4

Vatandaşlar tarafından durum fark edilince ihbar üzerine polis ekiplerine haber verildi.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 5

ZEMİNDE YAKLAŞIK 1.5 METRE KAZARAK KAÇAK KAT İNDİ

Polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği olayda zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat inildiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçildiği görüldü.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 6

Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 7


Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 8

"ENKAZ ALTINDAN İNSANLARI ÇIKARTIYORUZ"

Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, olayı vicdansızlık olarak nitelendirdi. "Enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır." dedi.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 9

Şüphelinin "İçeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz." dediğini aktaran Karakaş, polis geldiğinde şüpheli kişinin arka taraftan kaçtığını ifade etti.

Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi - 10

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