Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi

Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan kişi, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen kişi son olarak zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.