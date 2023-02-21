Zemine 1.5 metre kaçak kat indirdi

Kağıthane'de bir kişi, binanın zeminini aylarca gizlice kazarak yaklaşık 1.5 metre kaçak kat indi.
Ortabayır Mahallesi'ndeki bir sokakta bulunan 5 katlı bir binanın zemin katına aylar önce gizlice giren bir kişi, burada kazı çalışması yapmaya başladı.
Zeminde 3 ayrı yerde kazı yapan kişi, çıkan moloz, hafriyat ve toprakları da kamyonetlerle alandan taşıdı. Çalışmalarını gizlice sürdüren ve soranlara da tadilat yaptığını söyleyen kişi son olarak zemin kata rahatça ulaşabilmek için binanın arka tarafının duvarını kırdı.
Vatandaşlar tarafından durum fark edilince ihbar üzerine polis ekiplerine haber verildi.
Polis ekiplerinin olay yerine sevk edildiği olayda zeminden yaklaşık 1.5 metre aşağıya kaçak kat inildiği ve alanı tahtalarla güçlendirip beton dökme aşamasına geçildiği görüldü.
Kağıthane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü kaçak kazılan yerleri doldurmak için çalışma başlattı.
Zabıta ekipleri çevrede önlem alırken, polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili konuşan Alican Karakaş, olayı vicdansızlık olarak nitelendirdi. "Enkaz altından insanları çıkartıyoruz. Bu şekilde bunu yapmak vicdansızlıktır." dedi.
Şüphelinin "İçeride insanlar vardı, düzeltiyoruz. Bodrum yapıyoruz." dediğini aktaran Karakaş, polis geldiğinde şüpheli kişinin arka taraftan kaçtığını ifade etti.