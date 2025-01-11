Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim”

“RAĞBET VARDI, KAZANCA ÇEVİRDİM”

Emniyete götürülen Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, “Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim.” dedi.

Türkiye’deki zemzem sularının neredeyse tamamının kendisinin yaptığını söyleyen zanlı, “Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi.” diye konuştu.