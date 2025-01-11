Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim”

Adana’da zemzem suyu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırıp ürettiği sahte zemzem sularını piyasaya süren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Bilal Ç. isimli zanlı, Türkiye’de neredeyse tüm zemzem sularını kendisini ürettiğini söyledi. Zemzem suyuna bir rağbet olduğunu, bunu değerlendirip, kazanca çevirdiğini anlatan Mehmet Bilal Ç., “Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi.” şeklinde konuştu. Mehmet Bilal Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim” - 1

Adana’daki sahte zemzem suyu skandalı, tüm ülkeye yayıldı.

Olay, emniyet güçlerinin Seyhan’da bir depoda sahte zemzem suyu üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşmasıyla ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim” - 2

ZEMZEMİ MUSLUK SUYUYLA ÇOĞALTTI

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, depo sahibi Mehmet Bilal Ç.’nin Mekke’den gelen TIR’lardan aldığı zemzem sularını musluk suyuyla karıştırıp, üretim yaptığını tespit etti.

Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim” - 3

TÜM ÜLKEYE DAĞITIM YAPMIŞ

Günlük olarak yüklü miktarda üretim yapıldığı belirlenen tesiste şişelenen sahte zemzem sularının İstanbul’a gönderildiği, oradan tüm ülkeye dağıtımının yapıldığı saptandı.

Bu tespitler sonrası harekete geçen ekipler, depoya operasyon düzenledi.

Depodaki aramada satışa hazır 16 bin litre sahte zemzem suyu, binlerce şişe ve 300 rulo şişe etiketi, dolum makinesi ele geçirildi.
Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim” - 4

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI VAR

Operasyonda, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için mukavemet suçlarından kaydı bulunan Mehmet Bilal Ç. gözaltına alındı.

Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim” - 5

“RAĞBET VARDI, KAZANCA ÇEVİRDİM”

Emniyete götürülen Mehmet Bilal Ç., ifadesinde, “Zemzem suyuna rağbet vardı. Bunu değerlendirip, kazanca çevirmek istedim.” dedi.

Türkiye’deki zemzem sularının neredeyse tamamının kendisinin yaptığını söyleyen zanlı, “Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi.” diye konuştu.

Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim” - 6

Mehmet Bilal Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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