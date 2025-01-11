Zemzem suyunu musluk suyuyla çoğalttı, tüm Türkiye’ye sattı! Pişkin savunma: “Rağbet vardı, kazanca çevirdim”
Adana’da zemzem suyu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırıp ürettiği sahte zemzem sularını piyasaya süren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Mehmet Bilal Ç. isimli zanlı, Türkiye’de neredeyse tüm zemzem sularını kendisini ürettiğini söyledi. Zemzem suyuna bir rağbet olduğunu, bunu değerlendirip, kazanca çevirdiğini anlatan Mehmet Bilal Ç., “Bu suların sahte olduğunu düşünmüyorum. Şu ana kadar müşterilerden herhangi bir şikayet gelmedi.” şeklinde konuştu. Mehmet Bilal Ç.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Adana’daki sahte zemzem suyu skandalı, tüm ülkeye yayıldı.
Olay, emniyet güçlerinin Seyhan’da bir depoda sahte zemzem suyu üretilip, piyasaya sürüldüğü bilgisine ulaşmasıyla ortaya çıktı.