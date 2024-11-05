Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler

ADRENOKROM HAKKINDAKİ İDDİALAR

Adrenokrom'un bir tür yaşlanma karşıtı madde olduğu ve bunun insanların ömrünü uzattığına dair asılsız iddialar vardır. Bu teorilere göre, Adrenokrom'u elde etmek için, çocukların kaçırıldığı, onlardan korku ve stres yoluyla bu maddenin beyinlerinden salınması sağlanarak kanlarının alındığı iddia edilmektedir.