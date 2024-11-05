Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler

Adrenokrom ile ilgili öne sürülen komplo teorileri, son yıllarda oldukça dikkat çekici ve korkutucu bir şekilde yayıldı.Komplo teorileri, özellikle QAnon gibi gruplar tarafından popülerleştirilmiştir ve adrenokrom'u bir tür "gençlik iksiri" veya "ölümsüzlük maddesi" olarak tanımlarlar. Bu teorilere göre, Adrenokrom'u elde etmek için, çocukların kaçırıldığı, onlardan korku ve stres yoluyla bu maddenin beyinlerinden salınması sağlanarak kanlarının alındığı iddia edilmektedir.

Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 1

Adrenokrom, uzun zamandır sosyal medyanın ilgi odağı haline gelmiş ve çeşitli teorilere konu olmuş bir madde. İddialara göre, birçok Hollywood ünlüsü, gençleşmek uğruna adrenokrom kullanıyor.

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Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 2

ADRENOKROM HAKKINDAKİ İDDİALAR

Adrenokrom'un bir tür yaşlanma karşıtı madde olduğu ve bunun insanların ömrünü uzattığına dair asılsız iddialar vardır. Bu teorilere göre, Adrenokrom'u elde etmek için, çocukların kaçırıldığı, onlardan korku ve stres yoluyla bu maddenin beyinlerinden salınması sağlanarak kanlarının alındığı iddia edilmektedir.

Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 3

Bu kanın "elitler" tarafından kullanıldığı ve onların yaşam sürelerini uzattığı, gençliklerini koruduğu veya zihin kontrolü sağladığı öne sürülmektedir. Bu teoriler, insanlık dışı, korkunç ve şiddet içeren bir anlatıma sahiptir.

Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 4

Bu tür iddialar, özellikle QAnon gibi internet tabanlı komplo teorisi gruplarının popülerleştiği dönemde daha fazla dikkat çekmiştir.

Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 5

ADRENOKROM İLK NE ZAMAN TANIMLANDI?

Adrenokrom, esasen 1950'lerde Aldous Huxley'nin "The Doors of Perception" adlı eserinde ve daha sonra Hunter S. Thompson'ın "Fear and Loathing in Las Vegas" adlı kitabında geçmiştir.

Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 6

Thompson'un eserinde, adrenokrom bir tür uyuşturucu olarak betimlenmiş ve "hallüsinasyonlara neden olan bir madde" olarak lanse edilmiştir. Ancak, bu tanım tamamen kurgusal olup, adrenokrom'un gerçek etkileriyle ilgisi yoktur.

Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler - 7

Huxley ve Thompson'ın eserleri, adrenokrom'un popüler kültürdeki imajını şekillendirmiştir ve bazı komplo teorisyenlerinin bu eserlere dayalı şekilde maddeye mistik ve tehlikeli bir anlam yüklemelerine yol açmıştır.

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