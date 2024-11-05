Zenginlerin ölümsüzlük iksiri olarak biliniyor! Çocuklardan üretildiği iddia edilen "Adrenokrom" hakkında bilinenler
Adrenokrom ile ilgili öne sürülen komplo teorileri, son yıllarda oldukça dikkat çekici ve korkutucu bir şekilde yayıldı.Komplo teorileri, özellikle QAnon gibi gruplar tarafından popülerleştirilmiştir ve adrenokrom'u bir tür "gençlik iksiri" veya "ölümsüzlük maddesi" olarak tanımlarlar. Bu teorilere göre, Adrenokrom'u elde etmek için, çocukların kaçırıldığı, onlardan korku ve stres yoluyla bu maddenin beyinlerinden salınması sağlanarak kanlarının alındığı iddia edilmektedir.
Adrenokrom, uzun zamandır sosyal medyanın ilgi odağı haline gelmiş ve çeşitli teorilere konu olmuş bir madde. İddialara göre, birçok Hollywood ünlüsü, gençleşmek uğruna adrenokrom kullanıyor.