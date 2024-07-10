Zeren'in öldüğü öğrenci yurdundaki asansör faciası davasında karar
Aydın'da üniversite öğrencisi Zeren Ertaş'ın ölümüyle sonuçlanan yurt binasındaki asansör kazasına ilişkin davada 1 sanığa 5 yıl 6 ay 20 gün, 3 sanığa 2 yıl 11 ay hapis cezası verildi. Bir sanık ise beraat etti.
Aydın'da üniversite öğrencisinin öldüğü asansör kazasına ilişkin 4 sanığa hapis cezası verildi.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar asansör bakım firması yetkilisi Mustafa B, montaj yapan firmanın sahibi Halil T, makine mühendisleri Uğur İ. ve Ramazan A. ile tutuksuz sanık elektrik mühendisi Nuri M. katıldı.