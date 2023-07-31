Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı

Sanığa ait sosyal medya yazışmalarının da bunu güçlendirdiği belirtilirken, Zerin Kılınç'ın terk edilme korkusu yaşadığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle ölende sanığın kendisini terk edeceği konusunda ciddi bir korku ve endişeli olduğu göz önünde bulundurularak, sanığın öleni ittiği, intihara teşvik ettiğine dair dosya somut herhangi bir delil bulunmadığı, ölenin intihar amaçlı olarak pencereye çıktığı, önce bir bacağını sonra diğer bacağını pencereden dışarıya çekerek kendisini boşluğa bıraktığı, sanığın öleni öldürmek kastıyla pencereden ittiği, attığı yahut intiharına teşvik ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin somut ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmadığından, sanığın suçu sabit görülmediğinden beraatine karar verilmiştir.”