Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı

Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Yılmaz Sazak’ın beraatiyle ilgili olarak gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Kılınç’ın terk edilme korkusu yaşadığı ve intihar ettiğine yer verildi.

Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı - 1

Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin görülen davada gerekçeli karar açıklandı.

Kılınç, 20 Haziran 2020 günü, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.

Zerin’in ölümüyle ilgili davada, sevgilisi Yılmaz Sazak “kasten öldürme” suçundan tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

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Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı - 2

Sazak, Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada cinayet suçlamasından beraat etmişti. Sazak’a “kadına karşı tehdit” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilmiş, bu ceza da ertelenmişti.

Mahkeme Sazak hakkındaki verilen kararın gerekçesini açıkladı.

Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı - 3

Kararda; Yılmaz Sazak'ın, Zerin Kılınç ile birlikte olduğu ancak evlenme niyetinde bulunmadığına, Kılınç'ın ise evlenmek istediği Sazak'ı çevresine eşi olarak tanıttığına dikkat çekildi.

Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı - 4

Sanığa ait sosyal medya yazışmalarının da bunu güçlendirdiği belirtilirken, Zerin Kılınç'ın terk edilme korkusu yaşadığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle ölende sanığın kendisini terk edeceği konusunda ciddi bir korku ve endişeli olduğu göz önünde bulundurularak, sanığın öleni ittiği, intihara teşvik ettiğine dair dosya somut herhangi bir delil bulunmadığı, ölenin intihar amaçlı olarak pencereye çıktığı, önce bir bacağını sonra diğer bacağını pencereden dışarıya çekerek kendisini boşluğa bıraktığı, sanığın öleni öldürmek kastıyla pencereden ittiği, attığı yahut intiharına teşvik ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin somut ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmadığından, sanığın suçu sabit görülmediğinden beraatine karar verilmiştir.”

Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı - 5
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