Zerin’in ölümüyle ilgili davada gerekçeli karar açıklandı
Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada, ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan Yılmaz Sazak’ın beraatiyle ilgili olarak gerekçeli karar açıklandı. Kararda, Kılınç’ın terk edilme korkusu yaşadığı ve intihar ettiğine yer verildi.
Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin görülen davada gerekçeli karar açıklandı.
Kılınç, 20 Haziran 2020 günü, Eskişehir’in Odunpazarı ilçesindeki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmişti.
Zerin’in ölümüyle ilgili davada, sevgilisi Yılmaz Sazak “kasten öldürme” suçundan tutuklanmış, hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.