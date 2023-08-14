Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz”

“KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE OTOPSİ YARALARI UYUMSUZ”

Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan da mahkeme kararına itiraz etti.

Avukat Seyhan, kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile kararın tamamen uyumsuz olduğunu ifade ederek itiraz dilekçesinde şunlara yer verdi:

“Dosyada sanık lehine olabilecek veya bu raporla çelişebilecek başkaca rapor bulunmamasına rağmen mahkeme kanaati ile sanık lehine beraat kararı verilmesi hiçbir surette kabul edilebilir olmadığı gibi adil, hakkaniyete uygun bir yargılama yapılmadığının da ispatıdır.

Bu durumun istinaf incelemesi sonucu bozma nedeni olduğu kanaatindeyiz. Mahkeme gerekçeli kararında ilgili raporun KGYS güvenlik kamera görüntülerine dayandığından hiç bahsetmemiş, beraat kararının temelinde otopsi raporundaki bulgulara dayandığını beyan etmişse de hangi bulguları baz aldığına değinmemiştir.

Mahkeme tarafından her ne kadar maktulün yüzü eve bakar pozisyonda düştüğünde daha ileri düşer gibi teknik bir yorum yapılmış ise de bir kişinin yüzü sokağa bakar şekilde atlamasında çok daha ileri düşebileceği hiç değerlendirilmemiştir. Zira kendini bu şekilde yüzü sokağa dönük aşağı bırakan kişinin duvarla 20 santim arasındaki tabelaya çarpıp düşmesi mümkün değildir.

Nitekim hem tarafımız hem de ATK Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından KGYS görüntüleri izlendiğinde maktulün tabelaya önce ayağının çarptığı görülmesine ve bu hususta sanık tarafının herhangi bir aksi iddiasının bulunmamasına rağmen mahkeme tarafından aynı görüntüler izlenerek, başkaca uzman görüşü dahi alınmadan farklı yorum yapılması izaha muhtaç bırakılmıştır. Sanığın anlatımına uygun bir düşmenin gerçekleşebilmesi için maktulün camdan balıklama diye tabir edilen şekilde havuza atlar şekilde atlaması gerekir ki bu durum kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile tamamen uyumsuzdur.”