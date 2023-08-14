Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz”

Eskişehir’de yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada, Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararına itiraz edildi. Savcılık, beraat kararının kanuna aykırı olduğunu savunurken, aile avukatı da 36 yaşındaki Zerin Kılınç’ın intihar etmesi için ortada hiçbir sebep olmadığını savundu. İtiraz dilekçesinde, bölgedeki kamera kayıtları ile otopside tespit edilen yara izlerinin uyumsuz olduğu ifadesi de yer aldı.

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 1

Eskişehir’de yaşayan Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü evinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yaşamını yitirdi.

İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

Evde yapılan incelemede ise yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi.

İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.

Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılıç’ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 2

Mahkeme kararında, “Sanığın üzerine atılı suçu işlediği her türlü şüpheden uzak, kesin, somut ve inandırıcı delillerle sabit görülmediğinden, ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesi gözetilerek beraatına karar verildi” denildi.

Ayrıca sanık Yılmaz Sazak hakkında “kadına karşı tehdit” suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verilirken, bu ceza da ertelendi.

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 3

BAŞSAVCILIK VE AVUKAT İTİRAZ ETTİ

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık Yılmaz Sazak’ın beraat ettiği mahkeme kararını Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıyıp itiraz etti.

Başsavcılık itiraz dilekçesinde sanığın savunmalarının birbiriyle çeliştiğini ve “nitelikli kasten öldürme” suçundan ceza alması gerekirken beraat ettirildiği ifade etti.

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 4

Mahkemenin bu konuda eksik inceleme yaptığı, kararında usul ve esas yönünden kanuna aykırı olduğu savunulan başsavcılık itirazında şöyle denildi:

“Dosya kapsamında alınan mağdur, müşteki ve tanık ifadeleri, sanığın birbiriyle çelişen savunmaları, olaya ilişkin kamera görüntüleri, olay yerinde bulunan kırık süpürge sapı, cam parçaları ve etrafta tespit edilen yoğun kan lekeleri, otopsi raporu ve Adli Tıp raporları, telefon incelemelerine ilişkin rapor, keşif ve bilirkişi raporu bir bütün halinde değerlendirildiğinde, sanık Yılmaz Sazak ile maktul Zerin Kılınç'ın sevgili oldukları, maktul ile sanığın aralarında kıskançlık sebebiyle sürekli tartışmaların yaşandığı, sanık Yılmaz Sazak'ın Zerin Kılınç ile çalıştığı iş yerinin müdürü arasında ilişkisi olduğunu düşünerek maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darp ettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, süpürge sapının kırıldığı, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, sanığın ‘nitelikli kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması gerekirken, mahkemece eksik inceleme neticesinde beraat kararı verilmesinin, usul ve esas yönünden kanuna aykırı bulunduğundan kararın istinafen kaldırılması arz olunur.”

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 5

“KAMERA GÖRÜNTÜLERİ VE OTOPSİ YARALARI UYUMSUZ”

Kılınç ailesinin avukatı Ahmet Seyhan da mahkeme kararına itiraz etti.

Avukat Seyhan, kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile kararın tamamen uyumsuz olduğunu ifade ederek itiraz dilekçesinde şunlara yer verdi:

“Dosyada sanık lehine olabilecek veya bu raporla çelişebilecek başkaca rapor bulunmamasına rağmen mahkeme kanaati ile sanık lehine beraat kararı verilmesi hiçbir surette kabul edilebilir olmadığı gibi adil, hakkaniyete uygun bir yargılama yapılmadığının da ispatıdır.

Bu durumun istinaf incelemesi sonucu bozma nedeni olduğu kanaatindeyiz. Mahkeme gerekçeli kararında ilgili raporun KGYS güvenlik kamera görüntülerine dayandığından hiç bahsetmemiş, beraat kararının temelinde otopsi raporundaki bulgulara dayandığını beyan etmişse de hangi bulguları baz aldığına değinmemiştir.

Mahkeme tarafından her ne kadar maktulün yüzü eve bakar pozisyonda düştüğünde daha ileri düşer gibi teknik bir yorum yapılmış ise de bir kişinin yüzü sokağa bakar şekilde atlamasında çok daha ileri düşebileceği hiç değerlendirilmemiştir. Zira kendini bu şekilde yüzü sokağa dönük aşağı bırakan kişinin duvarla 20 santim arasındaki tabelaya çarpıp düşmesi mümkün değildir.

Nitekim hem tarafımız hem de ATK Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir tarafından KGYS görüntüleri izlendiğinde maktulün tabelaya önce ayağının çarptığı görülmesine ve bu hususta sanık tarafının herhangi bir aksi iddiasının bulunmamasına rağmen mahkeme tarafından aynı görüntüler izlenerek, başkaca uzman görüşü dahi alınmadan farklı yorum yapılması izaha muhtaç bırakılmıştır. Sanığın anlatımına uygun bir düşmenin gerçekleşebilmesi için maktulün camdan balıklama diye tabir edilen şekilde havuza atlar şekilde atlaması gerekir ki bu durum kamera kayıtları ve otopside tespit edilen yaralar ile tamamen uyumsuzdur.”

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 6

“İNTİHAR İÇİN SEBEP YOK”

Avukat Seyhan ayrıca, Zerin Kılınç’ın 12 yaşında kızı olduğunu, Fransa'da yaşayan babasına siparişler verdiğini, burun estetik ameliyatı olacağını, tatile gitmek için iş yerinden izin aldığını belirterek intihar etmesi için ortada hiçbir sebep olmadığına da dikkat çekti.

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 7

GEREKÇELİ KARAR: TERK EDİLME KORKUSUYLA İNTİHAR ETTİ

Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yılmaz Sazak’a beraat verilen kararın gerekçesinde, Zerin Kılınç'ın terk edilme korkusuyla intihar ettiğini ifade etti.

Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz” - 8

Mahkemenin 30 sayfalık gerekçeli kararında, şu ifadeler yer aldı:

“Sanığın kendisini terk edeceği konusunda ciddi bir korku ve endişeli olduğu göz önünde bulundurularak, sanığın öleni ittiği, intihara teşvik ettiğine dair  somut herhangi bir delil bulunmadığı, ölenin intihar amaçlı olarak pencereye çıktığı, önce bir bacağını sonra diğer bacağını pencereden dışarıya çekerek kendisini boşluğa bıraktığı, sanığın öleni öldürmek kastıyla pencereden ittiği, attığı yahut intiharına teşvik ettiğine dair her türlü şüpheden uzak kesin somut ve inandırıcı herhangi bir delil bulunmadığından, sanığın suçu sabit görülmediğinden beraatine karar verilmiştir.”

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