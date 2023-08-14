Zerin’in ölümüyle ilgili karara itiraz | “Kamera görüntüleri ve otopsideki yaralar uyumsuz”
Eskişehir’de yaşadığı evin penceresinden düşerek yaşamını yitiren Zerin Kılınç’ın ölümüne ilişkin davada, Yılmaz Sazak hakkında verilen beraat kararına itiraz edildi. Savcılık, beraat kararının kanuna aykırı olduğunu savunurken, aile avukatı da 36 yaşındaki Zerin Kılınç’ın intihar etmesi için ortada hiçbir sebep olmadığını savundu. İtiraz dilekçesinde, bölgedeki kamera kayıtları ile otopside tespit edilen yara izlerinin uyumsuz olduğu ifadesi de yer aldı.
Eskişehir’de yaşayan Zerin Kılınç, geçen yıl 20 Haziran günü evinin penceresinden düştü. Hastaneye kaldırılan Kılınç, burada yaşamını yitirdi.
İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
Evde yapılan incelemede ise yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi.
İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklandı.
Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi karar duruşmasında sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılıç’ı pencereden iterek öldürdüğüne dair somut delil olmadığını belirterek beraatine karar verdi.