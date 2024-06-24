Zerin'in şüpheli ölümüne beraate bakanlık itirazı: Karar kamu vicdanında derin yaralar açmakta
Zerin Kılıç, Eskişehir'de pencereden düşerek hayatını kaybetti. Cinayetle yargılanan erkek arkadaşı beraat etti, kararı üst mahkeme de onayladı. Dosya bu kez Yargıtay'a taşındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da karara itiraz etti. Sanık Sazak'ın çelişkili ifadeler verdiğini belirtilen itiraz dilekçesinde tehdit mesajlarına dikkat çekileerek, "Bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır" denildi.
Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile oturan Zerin Kılınç, 2022 yılı haziran ayında binanın 2'nci katındaki evinin penceresinden düştü. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi.