Zerin'in şüpheli ölümüne beraate bakanlık itirazı: Karar kamu vicdanında derin yaralar açmakta

"AKILLA VE MANTIKLA İZAH EDİLECEK BİR DURUM DEĞİL"

Evde bulunan kan lekelerine de dikkat çekilen dilekçede, "Bir kişi camı kapatmak yerine veya camı kapatmak istememesi durumunda başka herhangi bir şeyi cam önüne koymak yerine üzerindeki tişörtü yırtıp camın önüne koyması akılla ve mantıkla izah edilecek bir durum değildir. Sanık yine burada tartışma esnasında maktulün tişörtünü yırttığını gizlemek için bu şekilde bir senaryo kurgulamıştır. Çok açık bir şekilde olaydan önce maktulle ciddi bir şekilde kavga etmiş ve bunun ortaya çıkmasını istememektedir. Olayın gerçekleştiği evde yerde kanlı bir ıslak mendil bulunmuş; yatakta, kapıda ve duvarda kan lekeleri tespit edilmiştir. Yerde bulunan kan lekelerinin damlacıklar şeklinde olduğunu, dolayısıyla camın ayağa batması sonucu oluşamayacağı gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Sanığın yine bu durumda da gerçekle alakası olmayan çelişkili ifadeleri mevcuttur" denildi.