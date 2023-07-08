Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti
Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç’in şüpheli ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Yılmaz Sazak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen mütalaada, “Sanığın evde çıkan tartışmada maktule süpürge sapıyla vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.
Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile yaşayan, Zerin Kılınç, 20 Haziran 2022 günü saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden düştü.
Sağlık ekiplerinin Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.