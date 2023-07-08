Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti

Eskişehir’de 2’nci kattaki evinin penceresinden düşen Zerin Kılınç’in şüpheli ölümüne ilişkin davada savcılık mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanık Yılmaz Sazak hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen mütalaada, “Sanığın evde çıkan tartışmada maktule süpürge sapıyla vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktulü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu anlaşılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 1

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde sevgilisi Yılmaz Sazak ile yaşayan, Zerin Kılınç, 20 Haziran 2022 günü saat 21.30 sıralarında binanın 2'nci katındaki dairenin penceresinden düştü.

Sağlık ekiplerinin Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Kılınç, kurtarılamadı. İlk otopsi incelemesinde; Kılınç'ın yüksekten düşmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 2

Soruşturmada evdeki incelemede, yerde ve kapıda kan lekeleri, cam kırıkları, kırılmış kül tablası olduğu tespit edildi. İfadesi alınıp, serbest bırakılan Yılmaz Sazak, olaydan 7 ay sonra yeniden gözaltına alındı. Sazak, bu kez kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı.

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 3

BİRÇOK KEZ DARBETMİŞ

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada mahkeme savcısı, 10 Temmuz’da görülecek olan karar duruşması öncesinde mütalaasını açıkladı.

Sanık Yılmaz Sazak ile sevgilisi Zerin Kılınç arasında kıskançlık nedeniyle tartışmaların yaşandığına dikkat çekildi. Mütaalada, Sanık Sazak’ın Zerin’in çalıştığı iş yerindeki müdürü ile ilişkisinin olduğunu iddia ederek tartıştığı ve tehdit içerikli mesajlar gönderdiği ifade edildi.

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 4

Mesajlarda “Bak şimdi o aldatmanın cezasını çekeceksin, sen beni aldatmaya gittin, müdür de orada çünkü fotoğraf paylaşmış, öldün lan canını alacağım diyorum, ne vurup kurması.” şeklinde tehdit mesajlarının yer aldığı belirtildi.

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 5

Mütalaada şu tespitlere yer verildi:

“Sanık Yılmaz Sazak’ın Zerin Kılınç ile çalıştığı iş yerinin müdürü arasında ilişki olduğunu düşünerek maktule tehdit içerikli mesajlar gönderdiği, olay tarihinde maktulün ikametinde taraflar arasında tartışmanın çıktığı, sanığın maktulü darbettiği, süpürge sapıyla maktule vurduğu, kül tablası fırlattığı, olay esnasında pencereye yakın olan maktülü iterek yere düşüp ölümüne sebep olduğu, bu suretle atılı suçları işlemiş olduğu anlaşılmaktadır.”

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 6

Savcı, tutuklu olan sanık Yılmaz Sazak hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile tehdit suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep etti. Dava, 10 Temmuz’da görülecek duruşmada karara bağlanacak.

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 7

RAPORU ŞULE ÇET DAVASINDA ÇALIŞAN PROFESÖR HAZIRLADI

Eskişehir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davada, Zerin Kılınç'ın aile avukatı Ahmet Seyhan, yüksekten düşerek ölen Şule Çet davasında da rapor hazırlayan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Özdemir'den ‘Bilimsel mütalaa’ istedi.

Prof. Dr. Çağlar Özdemir'in 15 Haziran'da tamamladığı ve içerisinde olayın canlandırmasına ilişkin görsellerin de yer aldığı 68 sayfalık rapor mahkemeye sunuldu.

Zerrin’in şüpheli ölümünde “sanık sevgili itti” tespiti - 8

Zerin Kılınç’ın şüpheli görülen ölümü üzerine olaydan 7 ay sonra tutuklanan sanık Yılmaz Sazak'ın ifadesinde, “Sağ ayağını önceden pencereye atmış, sol ayağını da pencereye doğru çekiyordu” sözleri hatırlatıldı.

Raporda, “Zerin Kılınç'ın düşme hareketini ve otopsi sırasında saptanan yaralanmaların Yılmaz Sazak'ın anlatımındaki düşme pozisyonu ve hareketi ile açıklamak mümkün olmamıştır. Hareketinin rotasyonel devamlılığı dikkate alındığında, ayakların üst, kafanın alt planda olduğu değerlendirilmiştir. Kafanın iş yeri tabelasına çarpabilmesi için kafa aşağı şekilde vücut eklem hareket sınırlarını aşan zorlama bir pozisyonla atlaması gerekir. Bu şekilde düşme ile vücut pozisyonu ve rotasyonu hareketini açıklamak mümkün bulunmamaktadır” denildi.

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