Zeynep Naz'ı hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye ilk duruşmada tahliye
Bursa'da kamyonetle çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü 18 yaşındaki Efe Ş., 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında Zeynep Naz'ın aniden yola atladığını ve linç edilmekten korktuğu için kaza mahalline geri gelmediğini öne süren Efe Ş., "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Bursa'da kullandığı otomobille 16 yaşındaki lise öğrencisi Zeynep Naz Sarıkaya'ya çarpıp ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan ehliyetsiz sürücünün yargılanmasına başlandı.