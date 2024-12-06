Zeynep Naz'ı hayattan koparan ehliyetsiz sürücüye ilk duruşmada tahliye

Ders çıkışı eve dönerken trafikte araçlarına yeşil ışığın yandığını öne süren Efe Ş., şu ifadeleri kullandı:

"Müteveffa yaya olarak önüme atladı. Bu sırada karşı şeritten gelen araçların uzun farları açıktı. Ben bu nedenle kendisini fark edemedim. Çarptıktan sonra olay yerinden kaçmadım, ileride durdum. Çarpma noktasına gitmeme sebebim linç edilmekten korkmamdır. Sonrasında karakola teslim oldum.