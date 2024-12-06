Zeynep Naz'ı hayattan koparan sürücüye ilk duruşmada tahliye
Bursa'da kamyonetle çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Naz Sarıkaya'nın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü 18 yaşındaki Efe Şayık, 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunmasında Zeynep Naz'ın aniden yola atladığını ve linç edilmekten korktuğu için kaza mahalline geri gelmediğini öne süren Şayık, "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi.
Bursa'da liseli Zeynep Naz'ın ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü ilk duruşmada tahliye edildi.
Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda, 9 Ekim'de saat 23.00 sıralarında TOFAŞ-Keravnos basketbol karşılaşmasını izledikten sonra evine dönmek için yola çıkan Zeynep Naz Sarıkaya, karşıya geçmek istedi. Bu sırada Sanayi Caddesi yönüne giden Efe Şayık'ın kullandığı 16 SYK 19 plakalı kamyonet, Şehit Onbaşı Hakan Yutkun Anadolu Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Sarıkaya'ya çarptı. Ağır yaralanan Sarıkaya, çağırılan ambulansla kaldırıldığı özel hastanede 10 gün sonra, 19 Ekim'de hayatını kaybetti.