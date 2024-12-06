Zeynep Naz'ı hayattan koparan sürücüye ilk duruşmada tahliye

"SANIĞIN BABASI ÖNCE ALKOLLÜ OLUP, OLMADIĞINI SORMUŞ"

Zeynep Naz Sarıkaya'nın ailesinin avukatı Özgür Abatay ise olay sonrası polis tarafından alınan ifadeleri hatırlatarak, sanık Efe Şayık'ın babası E.Ş.'nin kaza haberini alıp, olay yerine geldiğinde, oğluna ilk olarak alkollü olup olmadığını sorduğunu belirtti. Abatay, "İlk bu sorulmaz. Bu soru bizde şüphe doğurmaktadır. Önce, 'Senin ve karşı tarafın bir şeyi var mı' diye sorulur." ifadelerini kullandı.

Ara kararını açıklayan hakim, sanığın "konutu terk etmeme" şartıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı 10 Ocak’a erteledi.