Zeynep'i av tüfeği ile öldürüp yol kenarına atan caniye ağırlaştırılmış müebbet istemi
Muğla'nın Milas ilçesinde Zeynep Başaran'ı av tüfeğiyle öldüren ve cesedini yol kenarına atan katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Bir kadın daha cinayete kurban gitti.
Milas'ın eski hastane girişinde 11 Mayıs 2023'te sabah saatlerinde hareketsiz bir kadını görenler, polise haber verdi.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde göğsünden tüfekle vurulduğu belirlenen kadının öldüğü belirlendi.
Kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Polisin araştırmasında, ölen kişinin eğlence merkezinde garsonluk yapan Zeynep Başaran olduğu tespit edildi.