Zeynep'i av tüfeği ile öldürüp yol kenarına atan caniye ağırlaştırılmış müebbet istemi

YENİ DÖŞEME İÇİN 15 BİN LİRAYA ANLAŞMIŞ

İddianamede, Erdem Daşkara'nın polisteki ilk ifadesinde, TIR'ın döşemelerini söküp, çöpe attıktan sonra aracı temizlediğini söylediğine yer verildi.

Oto döşeme işiyle uğraşan S.Ç.'nin tanık olarak alınan ifadesinin de yer aldığı iddianamede ise Daşkara'nın sabah saatlerinde kendisini aracına döşeme yaptırmak için aradığını, hasta olduğunu ve işinin acil olduğunu söyleyen şüpheli ile buluştuklarını, TIR'daki alt tabanın, yatağın sökük, içerisinin ise yıkanmış olduğunu gördüğünü ve yeni döşeme için 15 bin liraya anlaştıklarını, 10 bin lira kapora aldığını söyledi.

S.Ç. ifadesinde kan izine rastlamadığını da dile getirdi.

TELEFONUNA "DEPREMZEDE" DİYE KAYDETMİŞ



Ekiplerin çalışmasında Zeynep Başaran'a ait telefon arazide bulunurken, Erdem Daşkara'nın attığını ileri sürdüğü tüfek ise bulunamadı.

Daşkara'nın telefon incelemesinde de Daşkara'nın, Başaran'la mesajlaşma kayıtlarının bulunmadığı ve tutuklu sanığın Zeynep Başaran'ı telefonuna "Depremzede" diye kaydettiği ortaya çıktı. Zeynep Başaran'ın telefon incelemesinde ise cinayetin işlendiği gün ikilinin mesajlaştığı belirtildi.