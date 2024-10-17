Zeytin hasadı beklenileni vermedi

Edremit Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz Diker, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminin yüzde 10'unu gerçekleştiren Edremit Körfezi'nde rekoltede sapmalar olacağını söyledi.
3 milyon zeytin ağacının bulunduğu Edremit Körfezi'nin tanınırlığı olan ve coğrafi işaretleri bulunan Edremit ilçesinde bugünlerde zeytin hasadının hummalı bir şekilde başladığını belirten Diker, "Üreticinin beklemiş olduğu yağışlar maalesef bu sene olmadı. Yeterince yağışın olmamasından dolayı beklenen rekolte de bölgede bazı sapmalar, düşüşler olacak. Çünkü zeytinin ağustos ve eylül ayları içerisinde muhakkak hasat öncesi yağışlara ihtiyacı vardır." dedi.