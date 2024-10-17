Zeytin hasadı beklenileni vermedi

İşçi ücretlerinde de artışlar olduğunu ifade eden Diker, "1 kilogram yağlık zeytinin fiyatının 37 TL civarında bir maliyeti çıkıyor ki buna istinaden de 1 kilogram zeytinyağının maliyeti de 224 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Buna yüzde 30 çiftçi geçim payını da eklediğimiz zaman 290 TL gibi zeytinyağının fiyatı çıkıyor. Üretici 290 TL'nin altında bir zeytinyağı satışı söz konusu olduğunda mağdur olur ve bu işi sürdürülebilir yapması mümkün değildir." ifadelerini kullandı.