Zeytin toplamaya giden kadın ölü bulundu
Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy mahallesinden Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyü'ne zeytine giden 28 yaşındaki Esra Solak, bahçede ölü bulundu.
2 çocuk annesi kadının ölümü ilçeyi yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.
Edinilen bilgiye göre, birkaç yıldır zeytin sezonunda Aydın'ın Köşk ilçesinden Milas'ın Gürçamlar Köyü'ne zeytine giden aile, sabah saatlerinde hayatlarının en acı olayını yaşadı.