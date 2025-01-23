Zeytin toplamaya giden kadın ölü bulundu

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı kırsal Akçaköy mahallesinden Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Gürçamlar Köyü'ne zeytine giden 28 yaşındaki Esra Solak, bahçede ölü bulundu.

Zeytin toplamaya giden kadın ölü bulundu - 1

2 çocuk annesi kadının ölümü ilçeyi yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, birkaç yıldır zeytin sezonunda Aydın'ın Köşk ilçesinden Milas'ın Gürçamlar Köyü'ne zeytine giden aile, sabah saatlerinde hayatlarının en acı olayını yaşadı.

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Zeytin toplamaya giden kadın ölü bulundu - 2

Bir süredir aynı bahçede zeytin hasadı yapan aile fertleri, sabah kalktıklarında Esra Solak'ı yatağında görmeyince bir anda panik yaşadılar.

Aile fertleri yaptıkları aramada 2 çocuk annesi kadının cansız bedenini bahçede ağaca asılı halde buldu. Genç kadının ölümü ile ilgili olay yerinde inceleme başlatıldı.

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