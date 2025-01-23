Zeytin toplamaya giden kadın ölü bulundu

2 çocuk annesi kadının ölümü ilçeyi yasa boğarken, Cumhuriyet Savcılığı genç kadının ölümü ile ilgili soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre, birkaç yıldır zeytin sezonunda Aydın'ın Köşk ilçesinden Milas'ın Gürçamlar Köyü'ne zeytine giden aile, sabah saatlerinde hayatlarının en acı olayını yaşadı.