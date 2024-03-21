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Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? Zeytinburnu Belediye başkan adayları

Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? Zeytinburnu Belediye Başkanı kimdir? Zeytinburnu Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İstanbul Zeytinburnu Belediyesini hangi parti kazandı ve İstanbul Zeytinburnu Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İstanbul Zeytinburnu yerel seçim sonuçları..

Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? Zeytinburnu Belediye başkan adayları - 1

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde istanbul Zeytinburnu Belediyesini 75.885 alınan oy ve %50.42 oy oranı ile AK Parti adayı Ömer Arısoy kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • AK Parti %50.42
  • CHP %46.08
  • Saadet Partisi %2.24
  • DSP %0.55
  • BTP %0.32
  • DP %0.20
  • Diğer %0.19


TÜRKİYE HABERLERİ

Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? Zeytinburnu Belediye başkan adayları - 2

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy Kimdir?


1974’te Rize Çamlıhemşin’de doğdu. İlk, orta, lise öğrenimini burada tamamladı. 1989’da Marmara Üniversitesi Basın – Yayın Yüksekokuluna girdi, üç yıl devam etti. 1992’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi ve 1997’de mezun oldu. Bir süre serbest avukatlık yaptı.

1999’da Zeytinburnu Belediyesi Başkan Danışmanı, 2004’te Başkan Yardımcısı oldu. 10 yıl boyunca hukuk işleri, kültür, bilgi işlem, yazı işleri ve insan kaynakları sorumluluğunu yürüttü, encümen ve ihale komisyonu başkanlığı yaptı. Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınlarını yönetti

Ekim 2014’te Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi. Doğal ve kültürel mirasla uyumlu yeni bir konut politikası oluşturulmasına katkı sağlamak üzere Ev ve Şehir seminerlerini düzenledi. TOKİ Kültür Yayınlarını hayata geçirdi.

Eylül 2016’da Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 3. Millî Kültür Şûrası, 3. Turizm Şûrası ve 6. Ulusal Yayın Kongresinin düzenlenmesinde etkin rol aldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesiyle, Temmuz 2018’de Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı oldu.

Kasım 2018’de AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adaylığı için Bakanlıktan ayrıldı. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde Zeytinburnu ilçesinin 5. Belediye Başkanı olarak seçildi. Türk Dünyası Belediyeler Birliği yönetim kurulu üyesi olan Arısoy, evli ve üç çocuk babasıdır.
Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? Zeytinburnu Belediye başkan adayları - 3

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖMER ARISOY
  • ONUR SOYTÜRK
  • KÜRŞAT ÖZER
  • SEBAHİTTİNCAN ŞENEL
  • EKREM KOÇAR
  • GÖKHAN KASAP
  • DUYGU KARADENİZ
  • AYDEMİR ALIÇLAR
  • SEHER TORAMAN
  • İSMAİL YAVUZ
  • YILMAZ AKKILIÇ
  • MELİSA HACIAHMETOĞLU
  • RECEP AVCI
  • ORHAN KAMO
  • AYŞE ATEŞ
  • SAMET GÜLAYDIN
  • OKTAY EKMEN
Zeytinburnu Belediyesi hangi partide? Zeytinburnu Belediye başkanı kimdir? Zeytinburnu Belediye başkan adayları - 4

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